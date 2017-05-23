«Темпы подготовки города к предстоящему Дню города ниже, чем хотелось бы», - отметил Юрий Тюрин на заседании штаба по вопросам содержания улично-дорожной сети. Как сообщает информационно-аналитическое управление администрации города Ижевска, совещание состоялось сегодня, 22 мая.
«Времени остается совсем немного, а участков, которые требуют немедленного приведения в порядок, еще очень много. Это не только дороги и тротуары, но и газоны, остановки общественного транспорта, объекты торговли. Всем городским службам необходимо наращивать темпы работы», - подчеркнул глава Ижевска.
Руководитель Службы благоустройства и дорожного хозяйства Алексей Федулов доложил, что продолжаются работы по восстановлению подходов к пешеходному мосту на ул. Грибоедова. Подрядчик завершает работы, которые невозможно было осуществить в зимний период. К 1 июня будут завершены работы по нанесению дорожной разметки.
Также на совещании был рассмотрен вопрос состояния киосков, расположенных на остановочных комплексах и на прочих городских территориях. К целому ряду владельцев торговых точек у городских властей есть претензии по содержанию самих объектов и прилегающих к ним земельных участков.
«Тех, кто не хочет содержать свои торговые объекты в чистоте, мы не только будем штрафовать за нарушение правил благоустройства, но и будем инициировать расторжение с ними договоров аренды на земельные участки. Подход к тем предпринимателям, которые не идут навстречу в вопросах благоустройства, будет жестким. И это касается не только киосков, но и стационарных объектов торговли, офисных и производственных помещений, застройщиков. Содержание города в чистоте - это общая зона ответственности», - подвел итог совещанию Глава Ижевска Юрий Тюрин.
Фото: izh.ru
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