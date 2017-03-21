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Владелец кафе в Удмуртии изнасиловал 18-летнюю официантку на кладбище

21 марта
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67646 Владелец кафе в Удмуртии изнасиловал 18-летнюю официантку на кладбище

37-летний владелец кафе «Шоколад» в селе Дебесы увез 18-летнюю официантку на кладбище и там ее изнасиловал. Позже он познакомился в кафе с двумя 16-летними студентками техникума, которые отмечали день рождения. Владелец питейного заведения поочередно вывел девушек во внутренний двор кафе и в кочегарке изнасиловал. Кроме того на его счету - половая связь с тремя студентками техникума в возрасте от 14 до 15 лет, с которыми он также познакомился в своем кафе. Ни одна их потерпевших, опасаясь расправы с его стороны, не обратилась в полицию, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

В сентябре 2016 года злоумышленник был задержан по подозрению в вымогательстве 500 тысяч рублей у местного жителя. В ходе расследования уголовного дела в правоохранительные органы поступила информация о ранее совершенных им в селе Дебесы преступлениях в отношении несовершеннолетних девушек. По данным фактам возбуждены уголовные дела.

37-летний владелец кафе «Шоколад» обвиняется в вымогательстве и сексуальном насилии в отношении шести местных жительниц, пять из которых несовершеннолетние.

В рамках расследования следователем был проведен осмотр в кафе «Шоколад», к участию в котором привлечены сотрудники госпожарнадзора и Роспотребнадзора. Выявлены многочисленные серьезные нарушения закона, такие как продажа алкогольных напитков несовершеннолетним, в том числе и в ночное время.

Нарушения, продолжавшиеся в течение длительного времени, не получили должного реагирования со стороны контролирующих органов, не проводилась профилактическая работа органами местного самоуправления и сотрудниками районного отдела полиции. В связи с этим следователем в адрес Главы Удмуртской Республики и Министра внутренних дел Удмуртской Республики внесены представления.

Фото: arnapress.kz

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