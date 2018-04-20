Елену Вяльбе сопровождали исполняющая обязанности министра по физкультуре, спорту и молодёжной политике Удмуртии Наталья Гольцова, четырёхкратная олимпийская чемпионка Галина Кулакова, двукратная олимпийская чемпионка Тамара Тихонова, трёхкратный серебряный призёр сочинской Олимпиады Максим Вылегжанин и тренер лыжной сборной России Олег Перевозчиков. Состоялся обстоятельный разговор, после которого Елена Вяльбе и Александр Бречалов поделились впечатлениями. Елена Вяльбе подчеркнула, что в Удмуртии суперзамечательные традиции в лыжном спорте. Есть необходимые тренерские силы и немало любителей, занимающихся лыжными гонками.
– Александр Владимирович хорошо знаком с лыжным спортом и приятно было общаться. Мы друг друга услышали. Определились с тем, что нужно доделать на спортивно–оздоровительном комплексе имени Галины Кулаковой. Лыжники Удмуртии сборную России и Федерацию лыжных гонок никогда не подводили. Надо сделать всё, чтобы спортсмены имели здесь, на своей родине, возможности спортивного роста, – уточнила Елена Вяльбе.
Александр Бречалов сказал, что являлся фанатом лыжницы Елены Вяльбе ещё с тех пор, как в 1997 году на чемпионате мира она завоевала пять золотых медалей. А в этом году под руководством Елены Вяльбе лыжная сборная России выступила на удивление всем. Александр Большунов занял место прежних лидеров, которых не допустили до Олимпиады.
– Мы хотим, чтобы при упоминании Удмуртии все понимали, что это территория спорта. В нашей республике лыжи стоят на первом месте из циклических видов спорта. Эту традицию надо развивать. Хочется сделать лыжные гонки интересными для зрителей. Это значит требуется правильно упаковать соревнования. Для этого предстоит серьёзно улучшить инфраструктуру на спортивных объектах. Есть инвестиционный проект на биатлонный комплекс имени Демидова с бассейном и фитнес–центром. Есть предложение объединить трассы с лыжной базой «Искра» – получится большое кольцо. В будущем сезоне мы выведем ряд соревнований и объединим их в Кубок Удмуртии. Таким образом улучшится мотивация регулярности участия в соревнованиях. То есть Большунов и компания создали побудительный мотив. Мы на него откликаемся, – сказал Александр Бречалов.
Экспертный совет должен был оценить работу Федерации лыжных гонок России 23 апреля. Итоги Олимпиады не вызвали вопросов у экспертов и заседание отменено. Но 20 апреля есть ещё одна примечательная дата – это юбилей Елены Вяльбе. Мы поздравляем её с круглой датой и желаем дальнейших успехов и побед. В качестве лыжницы Вяльбе участвовала в трёх Олимпиадах. Будет здорово, если к следующей Олимпиаде удастся под её руководством сформировать ещё более сильную сборную команду, способную бороться за золотые медали.
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