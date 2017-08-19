В ней участвовали команды по нескольким возрастным группам. Наибольший накал соперничества проявился среди 15-16-летних юношей.
Стартовый день прошел на биатлонном комплексе имени генерала Демидова. Этап протяженностью 36 километров выиграл Павел Балобанов (команда «Витязь» из Игры). Елисей Усманов (команда «Импульс») показал второе время дня, а третьим финишировал Булат Давлетшин (СДЮСШОР).
На следующий день велосипедисты вышли на трассу у Ижевского аэропорта. Это была индивидуальная гонка на 15 километров с раздельным стартом. В таких гонках определяется, кто среди спортсменов индивидуально сильнее на данный момент.
Призерами стали велосипедисты «Импульса» Кирилл Мальков, Кирилл Капустин и Елисей Усманов. А если учесть, что Мальков и Усманов входили в состав сборной Удмуртии, занявшей четвертое место на Спартакиаде учащихся России, то стало понятно: у «Импульса» наилучшие шансы, чтобы выиграть третий этап – групповую гонку на той же трассе, ведущей к аэропорту. Они эти шансы не упустили. Первым финишировал Капустин, за ним Усманов, а третьим призером на этапе стал Балобанов. Однако Павлу Балобанову из «Витязя» хватило прежнего запаса, и в итоговом зачете после трех этапов он стал победителем первенства Удмуртии среди старших юношей. Серебряным и бронзовым призерами названы Усманов и Капустин.
Александр ЗАВОДИН
Фото: Момент групповой велогонки.
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