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«Витязь» соперничал с «Импульсом»

18 августа
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Трехдневная велогонка на первенство Удмуртской Республики прошла в окрестностях Ижевска.

%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%bd%d0%ba%d0%b0 «Витязь» соперничал с «Импульсом»

В ней участвовали команды по нескольким возрастным группам. Наибольший накал соперничества проявился среди 15-16-летних юношей.

Стартовый день прошел на биатлонном комплексе имени генерала Демидова. Этап протяженностью 36 километров выиграл Павел Балобанов (команда «Витязь» из Игры). Елисей Усманов (команда «Импульс») показал второе время дня, а третьим финишировал Булат Давлетшин (СДЮСШОР).

На следующий день велосипедисты вышли на трассу у Ижевского аэропорта. Это была индивидуальная гонка на 15 километров с раздельным стартом. В таких гонках определяется, кто среди спортсменов индивидуально сильнее на данный момент.

Призерами стали велосипедисты «Импульса» Кирилл Мальков, Кирилл Капустин и Елисей Усманов. А если учесть, что Мальков и Усманов входили в состав сборной Удмуртии, занявшей четвертое место на Спартакиаде учащихся России, то стало понятно: у «Импульса» наилучшие шансы, чтобы выиграть третий этап – групповую гонку на той же трассе, ведущей к аэропорту. Они эти шансы не упустили. Первым финишировал Капустин, за ним Усманов, а третьим призером на этапе стал Балобанов. Однако Павлу Балобанову из «Витязя» хватило прежнего запаса, и в итоговом зачете после трех этапов он стал победителем первенства Удмуртии среди старших юношей. Серебряным и бронзовым призерами названы Усманов и Капустин.

Александр ЗАВОДИН

Фото: Момент групповой велогонки.

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