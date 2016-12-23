Исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства Удмуртской Республики Рафис Касимов курирует такие важные отрасли, как промышленность и дорожное хозяйство, жилищно-коммунальный комплекс и министерство по чрезвычайным ситуациям, лесную отрасль и природоохранное ведомство.
Это далеко не полный перечень адресов ответственности вице-премьера, где каждое предприятие и организация играют заметную роль в экономическом и социальном развитии республики.
Свою встречу с журналистами Рафис Зинатуллович посвятил не только позитивным примерам работы подведомственных отраслей, но и проблемам, которые находятся в центре внимания Правительства Удмуртии.
С расчетом на перспективу
По словам Рафиса Касимова, предприятия Удмуртии показывают уверенный рост и в текущем году выделяются своим положением на российском уровне. По индексу промышленного производства и объемам отгруженных товаров Удмуртия в Приволжском федеральном округе находится на первом месте. Успешно работает нефтедобывающая отрасль и другие секторы экономики.
Мы понимаем, что крупные предприятия республики, работающие на оборонный комплекс, не могут быть вечно загружены высоким оборонным заказом, поэтому сегодня они активно занимаются и развитием производства гражданского назначения, в том числе импортозамещением.
В ближайшие годы, считает Рафис Касимов, санкции в отношении нашей страны вряд ли будут сняты, поэтому необходимо наращивать выпуск этой продукции. Концерн «Аксион-холдинг», например, увеличил производство медицинской техники на 24 процента, бытовой техники на 94 процента. 1350 автомобилей скорой помощи оснащены медицинским оборудованием ижевского производства, до конца года к их числу прибавится еще 800 автомобилей. Ряд других предприятий - ИЭМЗ «Купол», сарапульские «Элеконд» и Электрогенераторный завод также активно занимаются выпуском гражданской продукции. Стабильные результаты работы демонстрирует наш автомобильный завод, объемы выпуска машин будут увеличиваться. За десять месяцев с конвейера сошло почти 75 тысяч автомобилей, более 48,5 тысячи из них - «Лада Веста».
Фонд развития промышленности
В республике ведется большая организационная работа по развитию кластеров. В этом году машиностроительный кластер получил из федерального бюджета 44 миллиона рублей, в перспективе – создание кластера нефтяного машиностроения. 12 декабря правительством был принят соответствующий нормативный акт, предстоит большая работа в этом направлении.
Предприятия Удмуртии получают государственную поддержку, ее объемы, в силу ограниченных возможностей бюджета, не столь велики, как хотелось бы. Тем не менее по государственной программе развития промышленности на 2016 год и повышения ее конкурентоспособности из бюджета Удмуртской Республики было выделено 80 миллионов рублей и 55 миллионов привлечено из федерального бюджета, предоставлено налоговых льгот на 422 миллиона рублей. Серьезную поддержку в размере 250 миллионов рублей наши предприятия получили на развитие оборонного комплекса России.
– В соответствии с решением правительства началась работа по созданию в республике Фонда развития промышленности. При наличии на предприятиях необходимых программ они смогут получить средства из республиканского и федерального бюджета в пропорции 30 к 70 процентам. Это очень хороший инструмент для наполнения фонда деньгами, - заявляет Рафис Касимов.
Перекресток проблем
Хорошо поработала в этом году дорожная отрасль. Из федерального бюджета было получено около восьми миллиардов рублей, в основном они освоены, осталось лишь завершить оформление документации. Проблемы остаются по строительству дороги Костино – Камбарка и по трем мостам. Проведенные торги выиграла подрядная организация, которая не приступила к строительству объектов. Правительство пыталось договориться о том, чтобы к выполнению работ были привлечены местные субподрядные организации, но подрядчик на это не пошел. Заставить использовать такой вариант республика не имеет права. Поэтому пришлось вести переговоры с Москвой о том, чтобы строительство двух мостов через реку Чепцу и одного моста через Кильмезь перенести на 2017 год. Ситуация по автодороге Костино – Камбарка пока обсуждается в переговорном процессе.
Еще один адрес проблемы – обеспечение пассажирских перевозок автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах. Перевозчики не могут обеспечить рентабельность своей работы, из-за чего случаются срывы перевозок. Этот вопрос наиболее остро стоит в Увинском районе. Правительство видит свою задачу в создании конкуренции транспортных организаций на проблемных маршрутах, чтобы стабилизировать ситуацию.
Что касается железнодорожного и авиатранспорта, то они с каждым годом укрепляют свои позиции, об этом свидетельствует увеличение пассажиропотока.
С надеждой на будущее
Не первый год в республике действует программа переселения семей из ветхого и аварийного жилья. В рамках этой программы планируется расселение 686 многоквартирных домов, признанных по 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. В следующем году программа будет выполнена в полном объеме. Но есть информация, говорит Рафис Касимов, что она получит продолжение в связи с выявлением появившихся после 2012 года аварийных домов.
Паспорта для зимнего сезона
Подготовка к отопительному сезону этого года проводилась серьезно. Созданная межведомственная комиссия работает вне зависимости от сроков прохождения сезона. В некоторые районы комиссия выезжала по нескольку раз для проведения выездных заседаний, организации контроля над проводимыми мероприятиями. Ни в коем случае нельзя было допустить ситуации, которая возникла в проведении отопительного сезона в Ижевске. Было выдано 29 паспортов готовности, в том числе по Ижевску.
Единственный, кто не получил паспорта,– Балезинский район. Это связано с тем, что объекты теплоснабжения района, в первую очередь здания котельных, построенные в середине 70-х годов, имели серьезный износ в эксплуатации. Печальный опыт в Балезино уже был, когда рухнула крыша одной котельной. Летом район получил соответствующее предписание надзорных органов по устранению недостатков. Благодаря оказанной помощи муниципальному образованию были отремонтированы несколько зданий, в осенний период смонтированы блочные котельные, в настоящее время завершаются работы по монтажу оборудования, и в конце года котельные начнут давать тепло. Сейчас оно поступает во все дома и социальные объекты от действующих котельных.
Неизвестно куда убегает вода
В Балезинском районе есть другая очень серьезная проблема – водообеспечение районного центра. Дело в том, что в черте поселка река Чепца начала катастрофически мелеть, и пока специалисты не могут понять причину этого явления. Ситуация обострилась к осени, когда уровень воды в районе водозабора упал до критического уровня и пришлось проводить срочные мероприятия для обеспечения нормальной работы насосной станции в зимний период. В настоящее время для района приобретается дорогостоящий насос, но в перспективе задачу водоснабжения поселка республика будет решать с помощью федеральных органов власти. Исследовательские работы по этому направлению уже ведутся.
Правительство намерено утвердить на федеральном уровне новую программу реабилитации Ижевского водохранилища. Работы, проведенные по очистке пруда, дали неплохие результаты, качество воды улучшилось, и это еще одно свидетельство, что реабилитацию водохранилища нужно продолжить.
Расчистка реки Ува позволила защитить население от негативного воздействия паводковых вод. Эта работа в республике проводится ежегодно на разных реках, на очереди в следующем году – река Чепца.
Удмуртия строит полигоны
Проблема утилизации твердых бытовых отходов и в стране, и в республике все настойчивее требует своего решения. Мы понимаем, говорит Рафис Касимов, без серьезной нормативной базы, принятой на федеральном уровне, эту проблему не решить. В настоящее время нормативные акты подготовлены, но выпущены они лишь недавно. В свое время принимались решения, что введение новой системы работы с твердыми бытовыми отходами начнется с 1 января 2017 года. Этот срок перенесен на январь 2019 года. Регионам предоставлено право переходить на новую систему по мере готовности. В связи с тем, что нормативы постоянно меняются, правительство Удмуртии намерено начать переход на новую систему уже в 2017 году. Новый кустовой полигон построен в Увинском районе, начнется строительство полигонов в Камбарском и Глазовском районах на основе государственно-частного партнерства. Ведется подготовка к строительству аналогичных объектов в Воткинском и Сарапульском районах, а также мусоросортировочных комплексов в Ижевске и Глазове.
Из бюджета Российской Федерации на проект рекультивации полигона твердых бытовых отходов по Сарапульскому тракту выделяется 109 миллионов рублей и 19 миллионов рублей из республиканского бюджета. Рекультивация этого полигона позволит улучшить экологические условия проживания населения в этой части республики.
Лесники совершили подвиг
В 2016 году успешно проведены мероприятия в лесной отрасли по воспроизводству лесов, их использованию на условиях аренды. Бюджетная система России от деятельности лесного хозяйства с учетом АУ «Удмуртлес» пополнилась на 380 миллионов рублей. Лесники в этом году, заявил представитель правительства Удмуртии, совершили настоящий подвиг. Лето было катастрофически сухим и жарким, но крупных пожаров в республике не было допущено. Средняя площадь пожаров 0,13 гектара - это один из лучших показателей в Российской Федерации. Система защиты лесов в республике работает, несмотря на то, что уровень финансирования лесного хозяйства находится на минимальном уровне. Автономное учреждение «Удмуртлес» занимается коммерческой деятельностью для рефинансирования полученных денег в лесное хозяйство.
Строительство моста продолжится?
Журналисты попросили Рафиса Касимова прояснить ситуацию со строительством моста через Каму.
– О том, что у подрядчика возникнут финансовые проблемы, мы не могли знать, - говорит Рафис Зинатуллович. - Это сегодня мы можем констатировать, что в конце лета у них возникли финансовые проблемы. Более точной информацией мы не владеем. Проблемы напрямую связаны с кризисом. В сентябре - октябре, когда у банков начали изымать лицензии, банковский сектор начал испытывать определенные трудности, счета подрядчика были закрыты. Мы об этом узнали только в октябре.
Строительство на данный момент приостановилось. В соответствии с концессионным соглашением концессионер должен получить банковскую гарантию на строительство моста. Срок предыдущей гарантии истек в сентябре. Правительство Удмуртии выразило готовность подписать дополнительное соглашение. До 20 декабря концессионер банковскую гарантию нам предоставит. Вице-президент банка ВТБ заявил, что не позднее начала года финансирование строительства моста откроется и будет продолжено в полном объеме. На сегодняшний день выполнено 90 процентов объемов работ.
Рабочее движение по мосту открыто. Люди очень довольны, трафик увеличился почти в три раза по сравнению с тем, что был на паромной переправе.
В соответствии с графиком строительства его окончание намечалось на июль 2017 года. Подрядчик, подсчитав свои силы еще на докризисном этапе, был намерен сдать мост в сентябре этого года. Все ждали этого события, но из-за финансовых проблем работы не были закончены. Не завершены строительством пункты сбора платы за проезд по мосту, укрепления дорожных откосов на отдельных участках подъездных дорог. Эти работы будут выполнены не позднее июля следующего года. Конкретных сроков Рафис Касимов назвать не рискнул.
На этой неделе, как обещал вице-президент банка, будет закрыт долг по заработной плате перед студентами, которые трудились летом на его строительстве.
Республика не планирует дополнительные вливания в строительство моста. Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства подчеркнул, что журналисты должны внимательно и ответственно отнестись к подаче информации по строительству моста. Пользоваться не слухами и домыслами, а проверенными источниками. Безопасность движения по мосту обеспечена.
Радиус безопасности
Удмуртии удалось попасть в программу строительства дорог вокруг крупных городов, и программа «Ижевская агломерация» в ближайшее время начнет исполняться. В радиусе 100 километров вокруг города Ижевска дороги будут приводиться в нормативное состояние, чтобы обезопасить движение на них.
Кроме этого, Удмуртия включена в программу строительства восточного обхода, деньги будут поставляться за счет системы «Платон», которая внедрена на территории Удмуртской Республики. Есть надежда, что объем финансирования дорожного строительства будет обеспечен на уровне 2016 года и в следующем году.
Фото: susanin.udm.ru
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