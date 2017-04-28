28 апреля и.о. председателя правительства Удмуртии Виктор Савельев встретился с инициативной группой водителей-дальнобойщиков, протестующих против системы «Платон». Для грузоперевозчиков этот сбор стал своеобразным дополнительным налогом, наравне с транспортным налогом и акцизами на бензин.
Решение этой проблемы – в полномочиях федеральной власти. И.о. председателя правительства республики выразил готовность оказать грузоперевозчикам организационную и юридическую поддержку и вынести их требования на российский уровень, изложив их в виде законодательной инициативы.
«В то же время сегодня мы услышали множество вопросов, которые находятся в компетенции региональной власти. Как правило, они довольно конкретные – и их мы можем и должны решать очень оперативно. В ближайшее время совместно с транспортными ведомствами мы рассмотрим варианты реконструкции объездной дороги от села Каменное через Завьялово до въезда в Ижевск по Воткинскому шоссе. Это позволит снять ограничения по нагрузке на ось, обеспечить грузовикам въезд в промзону Ижевска без риска создания пробок и разгрузить при этом центральные улицы города. Также в числе абсолютно разумных и реализуемых предложений – организация на базе контрольно-весового поста в селе Каменное пункта контрольного взвешивания. Он должен начать работу до конца мая», - рассказал Виктор Савельев.
Организация такого контрольного пункта продиктована потребностью грузоперевозчиков – иметь перед рейсом заверенный документ с указанием фактической загрузки автомобиля. В перспективе его можно будет использовать, например, при судебных разбирательствах по факту полученных штрафов за перевес.
Пост в Каменном может стать пилотным как для региона, так и для всей России. Необходимость создания подобных постов участники сегодняшней встречи решили также включить в число законодательных инициатив от Удмуртии.
Подводя итоги встречи, представители власти и отраслевики назвали её результативной.
Виктор Савельев, в частности, подчеркнул, что разговор с грузоперевозчиками подал идеи новых инициатив, которые позволят оптимизировать транспортную отрасль и логистику в Удмуртии, а в перспективе – могут сработать и в российском масштабе.
Дальнобойщик Роман Дмитриев отметил: «Мы сегодня честно озвучили все наши проблемы, ничего не скрыли. И видим, что нас услышали».
Пресс-служба Главы и Правительства УР
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