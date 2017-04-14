В селе Сюмси продолжается подготовка к республиканским летним сельским спортивным играм, которые будут проходить с 4 по 8 июля. 12 апреля на строящихся объектах райцентра побывал исполняющий обязанности Председателя Правительства Удмуртской Республики Виктор Савельев.
В рабочей поездке руководителя регионального кабинета министров сопровождали исполняющая обязанности Председателя Правительства Удмуртии Наталья Сударикова, а также исполняющие обязанности министров Игорь Краснов, Владимир Соловьев, Алексей Горбачев, Александр Нестеров и Иван Новиков.
Визит делегации начался с посещения будущего стадиона. Сейчас там идёт активная работа, которая, впрочем, не прекращалась и в зимнее время. В настоящее время строители занимаются сборкой металлоконструкций физкультурно-оздоровительного комплекса, устанавливают трибуны для зрителей, завершают работу по проведению канализации. Завершены работы по строительству тепловой сети и кирпичной кладки цоколя здания ФОК.
Как отметил Глава района Владимир Семёнов, в Администрации, а также на объекте еженедельно проводятся совместные планёрки, обсуждаются вопросы строительства.
Следующим объектом, на котором побывал Виктор Савельев, стал районный Дом культуры. Там предстоит провести капитальный ремонт перед сельскими играми.
Глава района Владимир Семенов и начальник Управления культуры Эльвира Овечкина рассказали исполняющему обязанности Председателя Правительства Удмуртии, что практически завершены работы по замене кровли, какие работы ещё необходимо выполнить, как будет задействован Дом культуры во время сельских игр. Здесь планируются соревнования гиревиков и дзюдоистов, культурные мероприятия для спортсменов.
Обсуждая перспективы строительства лестничного подъёма к школе и РДК, Виктор Савельев порекомендовал обратить особое внимание на устройство гидроизоляции, чтобы опорные стенки прослужили как можно дольше.
Итоги рабочей поездки подвели на совещании в администрации района. Кроме возведения новых спортивных объектов к республиканским летним сельским играм, приоритетной задачей является строительство и ремонт дорог, в том числе асфальтирование дорожного полотна в районном центре. По результатам рабочего визита в Сюмсинский район руководителям профильных министерств и ведомств Виктором Савельевым даны соответствующие поручения.
Пресс-служба Главы и Правительства УР
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