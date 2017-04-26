С 25 апреля по 10 мая в почтовых отделениях Удмуртии участники и инвалиды Великой Отечественной войны могут бесплатно отправлять телеграммы по России и в страны ближнего зарубежья, сообщает пресс-служба Почты России. Отмечается, что число телеграмм не ограничено.
Кроме того, в переговорных пунктах ветераны смогут бесплатно звонить на стационарные и мобильные телефоны в другие города и страны, общая продолжительность разговоров – до ста минут.
Благодаря совместной акции Почты России и Ростелекома ветераны во всех уголках страны могут связаться с однополчанами, пообщаться с друзьями, родными и близкими.
Льготы предоставляются по предъявлению документа, удостоверяющего статус ветерана или инвалида Великой Отечественной войны.
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