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Весной жители Удмуртии переходят на «мобильный антистресс»

30 марта
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%d0%a0%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d1%80 Весной жители Удмуртии переходят на «мобильный антистресс»

Уральцы стали больше волноваться о благополучии близких. Весной на треть выросло число подключений услуги «Радар» для определения местоположения людей. Ежедневно каждый пользователь сервиса в среднем отправляет 10 запросов на получение данных о том, где находится родной человек, таким образом, снимая стресс и волнение за него.

Заботливых пользователей мобильных услуг чаще можно встретить в Свердловской, Тюменской областях и Удмуртской Республике. Здесь связисты фиксируют наибольшую популярность «Радара». А переживают за близких чаще в Челябинской области – здесь наибольшее число запросов на определение местоположения в среднем на одного пользователя.

«Мы отмечаем два всплеска интереса к «Радару» – весной, когда теплеет и наступает время активных прогулок, и осенью с началом нового учебного года, когда родители особенно переживают за маленьких школьников. Число запросов и подключений снижается в Новый год, который становится наиболее спокойным временем для уральцев», – отмечает директор по развитию бизнеса на массовом рынке компании «МегаФон» на Урале Сергей Алферов.

Встречается на Урале и нестандартное применение «Радара». Например, для определения местоположения машины с размещением в салоне бюджетного мобильного телефона, который долго держит батарею. Порой сервис помогает делать сюрпризы близким на праздники, когда в разные точки города любимому человеку доставляют подарки.

«Радар» определяет местоположение на основе данных от станций мобильной связи. Для определения достаточно лишь однажды получить разрешение на поиск от близких людей и потом не беспокоить их лишними звонками.

Управлять услугой можно с помощью коротких команд, в мобильном приложении или на сайте.

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