Об итогах весенней сессии на очередной пресс-конференции журналистам подробно рассказал заместитель депутатской фракции Единой России Андрей Исаев. Он назвал ее плодотворной.
Все познается в сравнении
284 федеральных закона принял парламент за этот период. Наиболее существенные из них - поправки в бюджет 2017 года, изменения в Бюджетный кодекс. Депутат напомнил, в 2016 году Госдума начинала работу тоже с поправок в бюджет, но тогда приходилось сокращать расходы федерального бюджета в связи с тем, что доходы оказались ниже ожидаемого. Сейчас доходы превысили триллион 200 миллиардов рублей сверх запланированного, и решение принимали о распределении дополнительных средств.
Депутатам от Удмуртии удалось добиться выделения 150 миллионов рублей на строительство республиканского центра для детей и подростков с ограниченными возможностями.
Из дополнительных средств резервного фонда произведена закупка автомобилей «скорой помощи», школьных автобусов. Удмуртия получит 14 школьных автобусов и 35 автомобилей «скорой помощи». Для сравнения: Татарстан получит 6 автомобилей «скорой помощи», Саратовская область – 17, Самарская область – 23. Показатель Удмуртии хорошо выглядит на общем фоне.
«Мир» для пенсионеров и бюджетников
Очень важное решение – введение национальной платежной системы «Мир», которая обеспечит финансовую безопасность граждан и государства. На нее поэтапно до 1 июля 2020 года будут переведены пенсионеры, а затем и бюджетники.
Принят ряд законов, направленных на поддержку детей, оставшихся без попечения родителей. В частности, решено таким детям, и тем, чьи родители не известны, кроме всех полагающихся выплат, выплачивать пособия, пенсии по потере кормильца в размере 10 тысяч рублей. Для детей из детских домов, впервые ищущих работу, установлено повышенное пособие по безработице в размере средней заработной платы по региону.
В самом конце сессии был принят закон о телемедицине, о единой информационной системе, которую предполагается создать в течение двух ближайших лет. Это позволит всем медицинским учреждениям осуществлять телекоммуникационную связь. Без выезда пациента можно будет проводить консультации с участием профессоров, ведущих специалистов в области медицины, получать необходимые лекарства. Большие споры вызвал еще один закон, касающийся медицины, а конкретно - установление предельного возраста главных врачей – руководителей медицинских учреждений. Предельный возраст 65 лет установлен уже для ректоров и проректоров вузов, руководителей государственных научных учреждений и организаций для государственных служащих. Закон устанавливает предельный возраст 65 лет, однако вводит переходный период три года, в течение которых, если с соответствующими лицами заключен договор, он может быть продлен по просьбе трудового коллектива и учредителей до 70 лет.
Андрей Исаев особо подчеркнул, что филиалы районных больниц под этот закон не подпадают. Речь идет о крупных медицинских учреждениях.
Бесплатная приватизация и лесная амнистия
Серьезно обсуждался ряд вопросов, связанных с бесплатной приватизацией жилья. Консультации с избирателями показали, что все новые и новые категории населения нуждаются в продлении бесплатной приватизации. Поэтому было принято политическое решение, во многом инициированное президентом и председателем правительства, о том, что право на бесплатную приватизацию жилья в Российской Федерации будет действовать бессрочно.
В третьем чтении был принят закон о создании публичной правовой компании - Фонда поддержки участников долевого строительства, который обеспечит страхование долевого строительства. Все застройщики, которые будут прибегать к методу долевого строительства, должны будут выплачивать в компанию взнос в размере 1,2 процента от объема средств, направленных на строительство. Эти деньги позволят в случае несостоятельности выплачивать людям компенсации, равные размерам их долевого участия в строительстве. Либо, если есть возможность довести строительство до конца, кредитовать это строительство. Компания создаст институт антикризисных менеджеров.
Большие споры вызвала тема лесной амнистии. Для нашего лесного региона это очень важно, говорит Андрей Исаев. Кадастровый и лесной реестры во многом совпадают. Юридически, на основании Лесного кодекса, в случае если человек построился в лесной зоне, участок подлежит изъятию. Доказывать, что участок был приобретен законно на основании предыдущего законодательства, приходится через суд. Для того чтобы избавить от судебных издержек граждан, принято решение: те, кто до января 2016 года законно приобрел соответствующие участки и построился там, подпадают под амнистию. Эти участки будут оставлены за ними. Для фермеров предельный размер такого участка определяется в 5 гектаров. При этом не подлежат амнистии застройки, которые были осуществлены в природоохраняемых зонах. В течение трех месяцев государственные и муниципальные власти должны тщательно провести маркировку таких участков.
Острые темы в работе парламента
Тема защиты прав трудящихся в работе Госдумы в ряду приоритетных. Депутаты в первом чтении приняли закон об участии работников в управлении организациями через обязательное участие с правом совещательного голоса их представителей в коллегиальных органах. Продолжаются консультации по повышению минимального размера оплаты труда.
– Мы вели правительство, - поясняет Андрей Исаев, - пониманию того, что это решение будет проведено в жизнь в течение двух лет. МРОТ достигнет величины прожиточного минимума. При обсуждении бюджета на 2018-й и последующие годы этот законопроект будет принят.
Очень остро стояла тема детского суицида. Удмуртским парламентом разрабатывались и направлялись в Госдуму соответствующие законопроекты. В этом году Госдумой введена уголовная ответственность за доведение детей до самоубийства, их пропаганду. Максимум, что грозило преступникам по этой статье, – 6 лет лишения свободы. Принятые поправки в закон увеличивают наказание за такое преступление до 15 лет.
В стране действует Федеральный закон № 44, который обязывает проводить все государственные и муниципальные закупки через тендер. Вопрос очень остро встал для сельских аптек. Возник риск, что они не смогут проводить подобного рода тендеры, будет вымыт весь спектр дорогих лекарств, все ограничится очень узким набором, что затруднит оказание медицинской помощи и приведет к свертыванию аптек на селе.
После переговоров с правительством депутаты добились вывода этих организаций из-под действия Федерального закона № 44.
Еще одна острая тема – отказ в пропуске автомобилей «скорой помощи» и нападения на врачей. В первом чтении принят законопроект, который устанавливает ответственность, вплоть до уголовной, за непропуск автомобиля «скорой помощи», а также приравнивает врачей, в случае нападения на них, к сотрудникам правоохранительных органов.
– У депутатов не бывает каникул, - заявил Андрей Исаев. - У нашей фракции большие заделы на осеннюю сессию. Во фракции созданы 12 экспертных советов, готовящих и обсуждающих законодательные инициативы депутатов, которые предстоит рассмотреть осенью.
Почему поправлен Закон о гражданстве?
Если говорить о наиболее значимых политических законопроектах, первое место надо отдать поправкам в Закон о гражданстве в Российской Федерации. Этот закон родился как законодательная инициатива лидеров всех фракций Государственной Думы. Изначально речь шла только о реакции на чудовищный террористический акт в Петербурге, осуществленный лицами, получившими гражданство РФ. Депутаты предлагали лишать гражданства России по мотивам терроризма тех, кто не был гражданином России от рождения, а приобрел гражданство.
Далеко не все, кто участвует в экстремистской террористической деятельности, взрывают сами себя. Есть вербовщики, есть те, кто распространяет противоправную информацию, занимаются агитацией, поддерживают террористов, предоставляют им средства, возможности передвижения. Они в случае осуждения получат срок и отбудут его. Если они остаются гражданами России, имеют право претендовать на право получения социальной помощи, пенсионное обеспечение, свободный выезд за границу.
– Мы считаем, - говорит Андрей Исаев, - что таких прав они иметь не должны. По Конституции лишить гражданства нельзя, поэтому закон предусматривает не лишение, а отмену ранее принятого решения о предоставлении гражданства в связи с тем, что эти лица сообщили о себе недостоверную информацию. Для того чтобы все вступающие в гражданство РФ понимали, в чем состоят их обязанности, во втором чтении законопроекта была подготовлена поправка с текстом присяги, которую будут принимать вступающие в гражданство лица.
Гражданин клянется соблюдать Конституцию, законы Российской Федерации, исполнять обязанности гражданина России, защищать свободу и независимость, быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции.
Еще одна важная тема, которая была попутно решена: носители русского языка, приехавшие к нам с Украины, получили право на ускоренное получение гражданства России. Принята поправка в закон, состоящая в том, что приехавшим с Украины достаточно представить нотариально заверенное заявление о выходе из гражданства Украины, которое они отправляют туда. Это дает основание начать упрощенную процедуру.
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