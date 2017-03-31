Перестройка атмосферных полей и начало уже настоящей весны, по предварительному анализу, ожидается в конце первой - начале второй недели апреля, сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра. При этом в течение всего апреля могут наблюдаться минусовые температуры по ночам.
В предстоящие же выходные жителей Удмуртии ждут осадки в виде снега и морозные ночи.
В субботу днем будут наблюдаться кратковременные ливневые заряды снега, переменная облачность. Ночные температуры воздуха низкие, столбик термометра опустится до -10…-15 °С, днем воздух прогреется до -3..0 °С.
С воскресенья на понедельник прогнозируется прохождение циклона, что принесет осадки. Начиная со второй половины воскресенья и до понедельника повсеместно ожидаются снег и мокрый снег.
Ночью в воскресенье и утром в понедельник кратковременно потеплеет до 0…+2 °С, после чего к вечеру понедельника вновь похолодает до -7 °С.
Фото: fair.ru
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