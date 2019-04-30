В феврале Минфин РФ опубликовал рейтинг финансовой грамотности регионов: Удмуртия попала в группу выше среднего. При этом Россия занимает лишь девятое место среди стран «Большой двадцатки». Нехватка финансового просвещения для государства не стала новостью: ещё в сентябре 2017 года был принят соответствующий документ – Стратегия повышения финансовой грамотности населения. Согласно ему, к 2023 году число финансово образованных граждан должно существенно увеличиться.
Понимание ключевых финансовых терминов и процессов даёт человеку возможность грамотно управлять своими деньгами. Исследования подтверждают, что уровень финансовой грамотности населения оставляет желать лучшего: респонденты с трудом составляют простейший бюджет, не умеют сберегать и не ориентируются в сложных продуктах, которые им предлагают финансовые институты. Страшнее всего – люди с низкой финансовой просвещённостью зачастую становятся лёгкой «добычей» для мошенников. Этот посыл стал главным лейтмотивом первого регионального форума «Финансовая весна», который прошёл в минувшие выходные в Ижевске.
Организаторами форума выступили Министерство финансов УР, Отделение – Национальный банк по УР, региональный Центр финансового просвещения, Молодёжная финансовая лига и Удмуртский государственный университет. В течение двух дней его участники смогли пройти интенсивный курс обучения, получить индивидуальные консультации и советы от практикующих экспертов сразу по 13 направлениям – банковские продукты, страхование, налоги, инвестиции, цифровая грамотность, финансовая безопасность, защита прав потребителей и т.д.
Как заявил на открытии форума Председатель Правительства УР Ярослав Семёнов, главная цель этого масштабного мероприятия – привлечь внимание жителей республики к финансовой культуре как к необходимой составляющей качественной жизни современного человека.
– Сегодня и государственные институты, и коммерческий сектор предлагают множество продуктов, в которых гражданину сложно разобраться самостоятельно. Форум может ему в этом помочь. Надо сделать так, чтобы люди могли преумножить свой капитал или, по крайней мере, не дать себя обмануть. Мы благодарны федеральным экспертам, нашедшим возможность принять участие в его работе. Они познакомят жителей республики с различными инструментами финансового рынка, начиная от налоговых вычетов и заканчивая таким малоизвестным как индивидуальный инвестиционный счёт, – сказал Ярослав Семёнов, и выразил уверенность, что форум станет традиционной площадкой повышения финансовых знаний жителей Ижевска и всей республики.
По словам организаторов форума, различные семинары, лекции и мастер-классы по повышению финансовой грамотности в Удмуртии проходят постоянно: свой посильный вклад в просвещение населения вносят вузы, банки, коммерческие организации и госструктуры. Однако потребность в финансовых знаниях огромная, особенно среди взрослого финансово активного населения.
Согласно данным национального агентства финансовых исследований, 36 процентов россиян, интересующихся личными инвестициями, не понимают связи между доходностью вложений и риском их потери, 72 – не могут распознать финансовую пирамиду, а 88 процентов опрошенных не знают, какие институты защищают их права на рынке финансовых услуг. Всё это говорит о том, что финграмотность населения требует серьёзной работы.
– Сегодня надо следить не только за своим здоровьем, но и за своими финансами. Финансово грамотный человек эффективен как в своей семье, так и в своей профессиональной деятельности, он активно использует свои сбережения для развития экономики, для решения своих задач. По итогам форума мы как организаторы надеемся получить обратную связь, выявить наиболее востребованные направления, определить, как нам организовать работу в будущем, – отметил министр финансов УР Станислав Евдокимов.
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