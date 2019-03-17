Народные забавы
Массовые праздники в Ижевске за последний год вышли на качественно новый уровень благодаря совместной работе городских парков, современных художников, Администрации Ижевска и Правительству республики. Важно, что праздники выходят на новые площадки, охватывают новые районы и становятся доступны не только жителям центра города. Так, в этом году большие народные гуляния «Широкая Масленица» развернулись на ипподроме.
Праздник продолжался весь день. Он начался с удивительного парада, напоминающего о старинных скоморошьих забавах: «почётный круг» по стадиону сделали 50 фигур-Маслениц. На установленной сцене выступили творческие коллективы – фольклорные ансамбли, танцевальные и театральные студии, прошёл конкурс на лучшее исполнение частушки. На поле стадиона посетители праздника участвовали в играх и состязаниях (бились мешками на бревне, метали снопы, карабкались по масленичному столбу, перетягивали канат), водили хороводы, пели народные песни, закликающие весну. Тут же разыграли шайбу фанаты хоккея на валенках, а инструкторы кинологического центра «Оружейный град» провели показательные выступления с собаками служебных пород. На фуд-корте под открытым небом гости праздника могли отведать перепечи, табани, и, конечно, ажурные блины из русской печки.
По коням!
Специфика места проведения Масленицы была использована в полной мере. Под восторженный крик трибун состоялись рысистые бега: красавцы-рысаки русской и орловской пород, стремительно пронесясь по оттаявшей земле, разыграли почётные кубки. Затем для желающих прошли обзорные экскурсии по ипподрому: горожане увидели, как содержатся лошади, как хранится амуниция, как работают конюхи и инструкторы. Всё это время можно было и самому сесть в седло: конечно, желающих катали не мощные и норовистые спортивные кони, а добродушные лошадки из конно-спортивной школы при ипподроме.
Горячее искусство
Кульминацией этой яркой, насыщенной Масленицы стало огненное шоу «Пламенное искусство». Накануне художники из Перми, Казани, Уфы, Ижевска и районов Удмуртии строили соломенные скульптуры. Высшим пилотажем было не просто закрепить на деревянном каркасе пучки сена и соломы так, чтобы скульптура выглядела эффектно, но смонтировать фигуру таким образом, чтобы во время горения она трансформировалась: например, пережигая самые тонкие перекладины и крепления, огонь позволял бы раскрываться лепесткам цветов или пасти животного. Каждую пылающую композицию публика (а на трибунах ипподрома собралось несколько тысяч горожан) встречала приветственными криками и аплодисментами.
Весна на термометрах
Изначальный смысл Масленицы, проводы зимы и встречу весны, ижевчане в этот день ощутили в полной мере. 10 марта был побит рекорд абсолютной максимальной температуры воздуха в Ижевске. Дневная температура составила +5,5°С. Таким образом, самое теплое 10 марта в Ижевске состоялось в 2019 году (предыдущий рекорд 10 марта был недавно, в 2015 году, тогда была зафиксирована температура +5,4 °С). При этом начало марта оказалось аномально снежным и дождливым – с 1 по 10 марта в столице выпало 600 - 680 процентов декадной нормы осадков (то есть в шесть- семь раз больше, чем обычно).
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