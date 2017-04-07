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Весна идет! «Весне» – дорогу!

7 апреля
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Cuinnilxjfo Весна идет! «Весне» – дорогу!

Снег сходит с дорог, пригревает солнце... Как известно, весна в Глазов приходит с фестивалем студенческого творчества «Весна ГГПИ» (0+).

В этом году фестиваль посвящен Году экологии в Российской Федерации. Не пропустите самые зрелищные моменты фестиваля. Второго шанса увидеть подобное уже не будет, а жалетьо пропущенных мероприятиях, уж поверьте, придется.

«Твой след на земле» – так называлась церемония открытия фестиваля, которая прошла 3 апреля.

Эстафету по созданию весеннего настроения перехватит 10 апреля открытый конкурс хореографии «Fresh dance». Зажигательные ритмы танцев в исполнении студентов ГГПИ подарят улыбку всем зрителям, в числе которых необходимо оказаться и вам!

12 апреля ГГПИ традиционно станет площадкой для республиканского фольклорного фестиваля «Зарни тoл» («Золотой ветер»). Это мероприятие олицетворяет верность традициям и символизирует движение вперед, к новому. Зрителей ждут программы традиционных обрядов, песен, танцев финно-угорских народов.

13 апреля поэтический конкурс «Своя колея» станет подарком для ценителей литературного творчества. Прозвучат стихотворения, литературно-музыкальные композиции. В этом году конкурс «Своя колея» будет посвящен кандидату филологических наук, Почетному профессору ГГПИ, члену Союза писателей России Вячеславу Васильевичу Захарову.

Конечно же, главным событием этого года станет конкурс «Мисс и ми- стер «Весна ГГПИ 2017», который состоится 14 апреля. Этот необычайный по красоте конкурс стал уже традиционным для фестиваля и проводится в его рамках один раз в два года. Здесь студенты показывают не только свою внешнюю, но и внутреннюю красоту, ведь Мисс и Мистер нашего фестиваля должны сочетать в себе все компетенции будущего педагога.

Самые зрелищные события «Весны ГГПИ –2017» состоятся в рамках фестиваля с 4 по 7 апреля. Это творческие программы четырех факультетов института во всей их неповторимости. Постановкой, разработкой и оформлением выступлений занимаются профессионалы своего дела и самые талантливые студенты.

«Весна ГГПИ» –это фестиваль студенческого творчества, а творчество может быть не только художественным, но и научным, и даже спортивным! Поэтому в рамках фестиваля проходят конкурс проектов «Моя студенческая инициатива» и научная сессия. Для многих студентов это будет первый шаг на пути к научным достижениям. А 11 апреля состоятся спортивные мероприятия, весеннее многоборье для юношей и девушек по силовым и техническим видам испытаний.

Апофеозом фестиваля по традиции станет церемония награждения, которая пройдет 18 апреля. Награды и ценные призы найдут своих героев.

Приглашаем на конкурсные мероприятия фестиваля студенческого творчества «Весна ГГПИ –2017». Вместе с теплом ваших улыбок солнце станет ярче и горячее!

Вера БАЖЕНОВА

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