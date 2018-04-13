Как подчеркнул председатель комиссии Владимир Варламов депутаты обеспокоены тем, чтобы все селяне вовремя получили финансовую помощь. Учитывая, что впереди весенне–полевые работы, вопрос о своевременном доведении средств является на сегодняшний день самым актуальным для аграриев.
Владимир Сергеевич напомнил, что ещё 14 февраля на совещании в режиме видеоконференции исполняющая обязанности министра сельского хозяйства обещала, что субсидии на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства предоставляют сельхозтоваропроизводителю двумя траншами, причём 70 процентов будет доведено до конца февраля, а субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве в соответствии с действующими нормативными актами будут перечисляться ежемесячно начиная с первой декады марта.
Между тем по состоянию на 29 марта федеральных денег освоено лишь 13 процентов, а региональных 6,5 процента. И это притом, что совсем скоро начнется весенняя страда и селяне должны успеть подготовить технику, запастись топливом, семенами, удобрениями. А это всё требует средств. По словам Варламова, ситуация в некоторых районах республики прямо–таки кричащая. Налоговые инспекции начали подавать в арбитражный суд заявления на банкротство предприятий.
– Весенний день год кормит. Возможно засуха будет. Если не поймаем весеннюю влагу погубим урожай. Кто будет виноват? – поддержал коллегу депутат Фарит Халитов.
С сообщением о работе по предоставлению селянам средств государственной поддержки на заседании комиссии выступил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Антон Корженков
По словам Антона Юрьевича, на государственную поддержку из федерального и регионального бюджетов в 2018 году запланировано 2,1 миллиарда рублей, из них 1,2 миллиарда – федеральные средства.
Он отметил, что в данный момент сельхозтоваропроизводителям выделяются субсидии по трем направлениям. Это несвязанная поддержка в области растениеводства, повышение продуктивности в молочном скотоводстве и возмещение части процентной ставки по кредитам, выданным до 31 декабря 2016 года. На текущую дату освоено 247,07 миллионов рулей. Из них140 миллионов – средства федерального бюджета и 106 миллионов из бюджета Удмуртии. Несвязанная поддержка оказана на сумму 97 миллионов, на увеличение продуктивности молочного скотоводства – 116 миллионов и на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным до 31 декабря 2016 года – 5,8 миллионов рублей. В совокупности это пока порядка 10 процентов средств.
Кроме запланированных средств ожидается дополнительное выделение средств из федерального бюджета в размере 139 миллионов рублей и 32,8 миллиона рублей на обеспечение софинансирования из бюджета Удмуртии на реализацию программы «Устойчивое развитие сельских территорий». Ориентировочно они поступят в августе текущего года.
Антон Юрьевич сообщил, что министерстве готовится законопроект о восстановлении в бюджете 200 миллионов рублей на субсидирование затрат на строительство животноводческих помещений. Напомним, что на февральской сессии депутаты перенесли эти деньги со строки «строительство животноводческих помещений» на «увеличение продуктивности молочного скотоводства».
Коме того министерство намерено пересмотреть условия положения о предоставлении этой субсидии. Место простого выделения 50 тысяч рублей на одно скотоместо возможно будет формулировка «не более 30 процентов суммы фактически понесённых затрат но не более 50 тысяч рублей на одно скотоместо».
По словам заместителя министра, одной из причин задержек является долгая подготовка и согласование необходимой документации, в том числе с федеральным центром, также ряд из положений, составленные ранее, требуют пересмотра в целях большей эффективности применяемых мер, пояснил заместитель руководителя ведомства.
Доведении ста процентов господдержки на литр молока министерство планирует сделать до мая 2018 года. Несвязанную поддержку по растениеводству ориентировочно до конца полугодия. По словам Антона Юрьевича, с предоставлением «несвязанки» пока не всё понятно. Стопроцентное предоставление субсидий на покупку техники произойдёт как и в прошлом году примерно в июле.
Доведение средств господдержки по льготным кредитам связано с сгласованием в Минсельхозе России. Деньги пойдут напрямую банкам. Вполне возможно, что это будет в течение года.
Депутаты обратились к представителю министерства с рекомендацией ускорить процесс освоения средств, так как от этого напрямую зависит ход весенне–полевых работ и подготовка к посевной, в том числе ускорить принятие нормативных правовых актов, касающихся доведения государственной поддержки до сельскохозяйственных товаропроизводителей Удмуртской Республики. Вопрос остается на контроле постоянной комиссии по АПК и ход его решения будет рассматриваться на следующих заседаниях.
На заседании комиссии депутаты также поддержали некоторые законопроекты, касающиеся внесения изменений в действующее законодательство. В частности, приняли решение поддержать предложенные Правительством республики поправки к проекту закона «О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, расположенных на территории Удмуртской Республики», принятому в первом чтении на четвертой сессии Госсовета. Речь идет об отмене некоторых положений законопроекта, в частности, предлагается исключить положение о том, что гражданин, претендующий на бесплатное предоставление земельного участка, не должен наряду с земельными участками, предназначенными для ведения индивидуального жилищного строительства или личного подсобного хозяйства, иметь также и земельные участки, предназначенные для ведения садоводства или дачного хозяйства. Поправка обоснована тем, что с 1 января 2019 года, согласно новому федеральному законодательству, для строительства жилого дома на садовом участке нужно будет получать разрешение на строительство. Кроме того, имеется ряд поправок, приводящих региональный законопроект с соответствие с положениями законов Российской Федерации, а также дополняющих процедуру подачи документов для регистрации в качестве нуждающихся. Рассмотрены и другие вопросы.
Фото с сайта http://udmurt.er.ru
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