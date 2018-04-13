Концепцию представила и.о. министра сельского хозяйства и продовольствия Ольга Абрамова в рамках моло...

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии ведет приём документов на оказание несвяза...

Одним из пунктов программы визита представителей Федеральной корпорации по развитию малого и среднего...