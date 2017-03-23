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Весеннее половодье в Удмуртии ожидается в начале апреля

21 марта
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Весеннее половодье в Удмуртии ожидается в первой декаде – начале второй декады апреля, а пик прохождения паводка - в период с 15 по 24 апреля.

По предварительным прогнозам, в зоны возможного подтопления попадают 19 муниципальных образований, 22 населённых пункта с населением 3 969 человек, 10 объектов экономики, 4 социально-значимых объекта, 25 участков автодорог и 18 автомобильных мостов, 16 участков железных дорог и 7 железнодорожных мостов, сообщает пресс-служба Главы и Правительства региона.

На территории республики 219 гидротехнических сооружений (ГТС), из них потенциально опасные – 43. В этом году 13 бесхозяйных ГТС закреплены на период половодья за главами муниципальных образований.

Для контроля прохождения весеннего паводка планируется задействовать 59 оперативных групп органов местного самоуправления и местных пожарно-спасательных гарнизонов, 10 стационарных и 5 временных гидропостов. Для ликвидации угрозы заторных явлений на реках Удмуртии спланировано проведение взрывных работ в 6 районах. Для противопаводковых мероприятий МЧС сформирована достаточная для реагирования группировка сил и средств. Маршруты эвакуации, транспорт и места размещения населения, попадающего в зону возможного подтопления, сформированы.

Метки: МЧС России по УР паводок Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды УР

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