Главная » Весь мир увидит Удмуртию через объектив фотокамеры

Весь мир увидит Удмуртию через объектив фотокамеры

11 апреля
0
%d0%b4%d0%bb%d1%8f %d0%a1%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%8b Весь мир увидит Удмуртию через объектив фотокамеры

«Путешествуй по Удмуртии» - так называется конкурс фоторабот, стартовавший в Удмуртии. Все желающие могут прислать свои фотографии пейзажей, конкретных событий или культурных явлений края. Работы принимаются до 15 апреля.

Фотоконкурс проходит в рамках восьмой всероссийской выставки «Спорт. Отдых. Туризм». На нее будут направлены 50 лучших снимков авторов из Удмуртии, чтобы и в Москве смогли оценить туристический потенциал нашей республики и открыть для себя новые места для отдыха и путешествий. По оценкам организаторов, выставку посетят более 30 тысяч гостей из 46 регионов страны, а также Китая, Финляндии и Грузии.

Увидеть фотоработы можно будет с 28 по 30 апреля в ТРЦ "Италмас". Условия конкурса - в социальных группах выставки, турзавод 18.

На правах рекламы

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо