«Путешествуй по Удмуртии» - так называется конкурс фоторабот, стартовавший в Удмуртии. Все желающие могут прислать свои фотографии пейзажей, конкретных событий или культурных явлений края. Работы принимаются до 15 апреля.
Фотоконкурс проходит в рамках восьмой всероссийской выставки «Спорт. Отдых. Туризм». На нее будут направлены 50 лучших снимков авторов из Удмуртии, чтобы и в Москве смогли оценить туристический потенциал нашей республики и открыть для себя новые места для отдыха и путешествий. По оценкам организаторов, выставку посетят более 30 тысяч гостей из 46 регионов страны, а также Китая, Финляндии и Грузии.
Увидеть фотоработы можно будет с 28 по 30 апреля в ТРЦ "Италмас". Условия конкурса - в социальных группах выставки, турзавод 18.
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