Муниципальный хореографический ансамбль «Ижевск» известен далеко за пределами города как коллектив, который не только создал танцевальный символ столицы Удмуртии, но и отменил всякие границы жанров и стилей, с удивительным мастерством и вкусом соединяя в одной программе классический и народный танец, рок-н-ролл и джаз. Неудивительно, что именно этот ансамбль своим большим сольным концертом 17 мая ставит энергичный восклицательный знак в праздновании 55-летия Ленинского района.
Истоки
Хореографический ансамбль «Ижевск» впору переименовывать в театр танца, настолько артистичны его участники, а многие номера, созданные за годы работы, заслуживают называться спектаклями, например, 40-минутная постановка «Лебединое озеро» на музыку Чайковского, фантазия в этническом стиле «Италмас» на музыку Корепанова-Камского или живописный балет «Шурале».
История ансамбля уходит в 1980-е годы, когда молодые, талантливые, полные энтузиазма хореографы Алексей и Любовь Мурзины создали при Дворце культуры «Ижмаш» ансамбль «Узоры». Ансамбль был самодеятельным, но, зараженные исключительным энтузиазмом руководителей, танцующие в нем учителя, врачи, инженеры и рабочие репетировали ежедневно по четыре часа и танцевали ничуть не хуже профессионалов.
Творческие достижения любительского коллектива вскоре были оценены: «Узоры» получили звание народного ансамбля, а Мурзины – первое подтверждение того, что им по силам передать свой внутренний огонь окружающим и создать сильный, готовый работать до победы коллектив. Они и в школе № 85 создали хореографический класс – с балетным станком и зеркальной стеной. Работая с детьми, Мурзины убедились, что обучающимся танцу детям необходима особая учебная программа, и смогли отстоять проект своей мечты: в 1995 году в Ленинском районе открылся специализированный хореографический лицей № 95.
В этом уникальном учебном заведении с первого дня преподавали все техники танца. Заслуженный артист Удмуртии Павел Мурзин (сам он – выпускник лицея) вспоминает: «Ученики были полны энтузиазма, потому что понимали, какая удивительная возможность им предоставляется. Мы приходили к восьми утра и в течение дня успевали сделать классический станок, позаниматься народносценическим танцем, сценической практикой… Эта привычка много и разнообразно работать, привитая нам замечательными педагогами хореографического лицея, осталась с нами на всю жизнь».
После создания лицея Алексей Мурзин добился того, что на базе УдГУ открылась кафедра хореографии. Туда пришли сильные педагоги, а выпускники хореографического лицея получили возможность не уезжать из республики, получать высшее образование дома. Не секрет ведь, что кадры «разбазариваются» именно так: талантливые молодые люди уезжают учиться в другой регион, там и остаются.
Удержать таланты на родине
Эта система среднего и высшего образования, созданная в столице Удмуртии Мурзиными, и дала в итоге возможность осуществиться такому коллективу, как ансамбль «Ижевск». Его появление было вопросом времени.
Первые выпускники-хореографы разлетелись по миру. Они работают сейчас в Москве, Санкт-Петербурге, Китае, Японии. Выпустившийся в числе первых Андрей Орлов открыл Русскую школу балета в Японии.
Чтобы обогащать талантами не только Москву и другие страны, в Ижевске должен был появиться концертирующий ансамбль, который позволил бы нашим одаренным, универсальным танцовщикам реализовывать свой потенциал. Так, осенью 2002 года был создан – все теми же Алексеем и Любовью Мурзиными – муниципальный хореографический ансамбль «Ижевск». Первая программа была представлена публике в 2003 году, и эту дату в коллективе считают подлинным днем рождения ансамбля.
Любовь к танцу
Главным балетмейстером ансамбля все эти годы остается заслуженный работник культуры Удмуртии Любовь Мурзина. Она создала десятки авторских номеров, вдохновение для которых обнаруживала и в истории, и в музыке, и в традиционной культуре.
Одним из этапных для ансамбля номеров стал хореографический спектакль «Ижевские оружейники», в котором действуют мастеровые и основатель завода Андрей Федорович Дерябин. Прочитав об истории ижевского оружия, Любовь Мурзина поняла, что этой славной странице отечественной истории необходимо сценическое воплощение:
– Показалось очень важным перенести на сцену сюжет, который остается уникальным в масштабе России, – нигде больше, кроме Ижевска, лучших мастеровых не награждали кафтанами и цилиндрами. Образ ижевского мастера-кафтанщика должен стать узнаваемым во всей стране, и показывая наш танец в разных регионах, мы хотим способствовать этому (и это уже удается: после того, как мы представили номер в Уфе, зрители аплодировали нам стоя). В поисках музыки мы обращались и к местным композиторам, но в конце концов остановились на героической, с эпическим размахом музыке Вангелиса.
От Удмуртии до Китая
«Ижевские оружейники» стали визитной карточкой ансамбля, но не менее интересны и другие крупные работы: «Лебединое озеро» на музыку Чайковского в авторской хореографии; «Мелодия весны» в архаичной удмуртской стилистике с Белым шаманом среди персонажей, ритуальным бубном и колокольчиками; и, конечно, номер «Гимн любви» в китайском стиле.
С Китаем ансамбль связывают давние и прочные отношения: пять раз «Ижевск» ездил на масштабные гастроли в Поднебесную, а в 2006 году проработал в этой стране почти целый год.
Все это время балетмейстер и артисты не только выступали с собственными номерами, но и обогащали свой кругозор новой информацией. Любовь Мурзина исследовала хореографические, фольклорные, культурные традиции всех провинций Китая – их сказки и легенды, музыкальные инструменты, костюмы, специфическую обувь и стилистику танцев. Сотрудничала с местными специалистами.
Результатом стал поражающий воображение «китайский» номер ансамбля «Ижевск», который завораживает изысканной пластикой и экзотической для наших широт стилистикой.
В королевском танце, например, с большими алыми веерами из китайского шелка (этот драгоценный реквизит ансамбль привез с собой из Поднебесной) танцуют не только женщины, но и мужчины. А сейчас ансамбль готовит композицию в стиле императорского китайского танца с большим традиционным барабаном.
Достояние республики
Создавая очередной номер как хореограф, Любовь Мурзина добивается того, чтобы артисты ансамбля получили необходимую для его исполнения подготовку.
«Сочинив» стремительный, легкий номер в ирландском стиле, приглашает профессиональных тренеров по ирландским танцам, которые научили участников «Ижевска» безупречно точным движениям джиги.
Готовя для новой программы жгучее испанское фламенко, Мурзина отправляется в Москву в специализированную школу фламенко, чтобы узнать все тонкости этого танца, требующего и особой эмоциональности, и особой техники исполнения.
Эта высочайшая ответственность в каждом шаге, стремление к совершенству и стали причиной профессионального успеха ансамбля, который, несмотря на муниципальный статус, уже стал достоянием республики.
Ленинский район отмечает 55 лет со дня своего основания, и к этой дате ансамбль «Ижевск» подготовил программу, которая будет представлена публике 17 мая в Национальном театре. Полтора часа без пауз, на одном дыхании, артисты будут держать зал своим необыкновенным мастерством.
Планируется несколько премьер, в том числе номера, необычные даже по меркам ансамбля «Ижевск».
Коллектива, подобного «Ижевску», в республике, да и во многих других регионах, нет. Его творческое кредо – профессионализм высочайшей пробы и небывалая широта кругозора, которые дают возможность полной творческой свободы. Более универсальных артистов, чем участники «Ижевска», найти непросто.
В репертуаре коллектива – более 80 номеров, и практически каждый из них демонстрирует новый жанр и уникальную танцевальную манеру.
Художественный руководитель ансамбля, заслуженный артист Удмуртии Павел Мурзин с увлечением рассказывает:
– Нашим артистам и вправду подвластны все танцевальные жанры и стили от пуант до степа. Классические номера, характерные танцы, современная хореография, танцы народов мира, джаз, модерн, акробатический рок-н-ролл – в репертуаре ансамбля «Ижевск» есть все. Здесь танцуют универсальные артисты, для которых, как подтверждают годы работы, нет ничего невозможного. Они перевоплощаются мгновенно. Только что танцевали номер, стилизованный под традиционный китайский императорский танец, демонстрировали характерную пластику, захватывали публику изысканной эстетикой каждого жеста, а вот уже вылетают на сцену в номере «Испанское сердце», заполняя все пространство сцены жгучей испанской страстью, выбивая каблуками характерный ритм, воссоздавая гордый, горячий темперамент жителей Андалусии. Очередная смена костюмов и образов – и они легко взлетают над сценой в классическом танце, а следом создают танцевально-драматический спектакль в современной хореографии или «взрывают» зал энергичной, яркой «Калинкой». Безудержная русская плясовая, в которой можно ощутить всю удаль, всю неимоверную силищу народа, сменяется нежным и элегантным вальсом. Танцовщики «Ижевска» постоянно перевоплощаются, легко и естественно чувствуют себя и в образах звезд варьете, и мифических удмуртских людей-птиц. Границ для них не существует. Зато каждый получает полноценную творческую реализацию и насыщенную, разнообразную артистическую жизнь.
Фото из архива ансамбля
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