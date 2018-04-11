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Верующие Сарапула поклонились плащанице ручной работы

9 апреля
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Музей истории и культуры Среднего Прикамья привез уникальную плащаницу в Сарапульский храм. Верующие увидели святыню в Страстную пятницу, 6 апреля. В этот день христиане вспоминают распятие и смерть Иисуса. Во время службы из церкви выносят плащаницу, где изображено положение Христоса во гроб.

Img 20180406 141422 Верующие Сарапула поклонились плащанице ручной работы

Главный хранитель музея Наталья Шамтиева говорит:

– Плащаница – это весьма необычная икона. Все мы привыкли к тому, что обычно образ нарисован на твердой поверхности. Однако в случае с Плащаницей изображение наносится на плотную ткань. На Плащанице изображен традиционный сюжет «Положения во гроб». Это ручная работа, полотно было изготовлено в иконописной и золотошвейной мастерских Сарапульского Благовещенского общежительного монастыря в начале ХХ века. С 1923 года полотно хранится в фондах Музея истории и культуры Среднего Прикамья.

Сейчас уникальную плащаницу можно увидеть ежедневно на выставке «Сарапул Духовный» в художественно – выставочном комплексе «Дача Башенина».

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Автор статьи

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