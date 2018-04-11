В Глазове появится новый современный кинозал Грант в 5 миллионов рублей от Фонда кино на реконструкцию кинозала выиграл глазовский культурный цент...

Селты получают гранты на творческие проекты Село Селты получилодва гранта Росмолодежи. Теперь в Селтах появится краеведческий музей и керамическа...

К Международному Дню детской книги в Сарапульском музее представили дореволюционное детское издание К Международному Дню детской книги в Сарапульском музее представили дореволюционное детское издание...