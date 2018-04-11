Главный хранитель музея Наталья Шамтиева говорит:
– Плащаница – это весьма необычная икона. Все мы привыкли к тому, что обычно образ нарисован на твердой поверхности. Однако в случае с Плащаницей изображение наносится на плотную ткань. На Плащанице изображен традиционный сюжет «Положения во гроб». Это ручная работа, полотно было изготовлено в иконописной и золотошвейной мастерских Сарапульского Благовещенского общежительного монастыря в начале ХХ века. С 1923 года полотно хранится в фондах Музея истории и культуры Среднего Прикамья.
Сейчас уникальную плащаницу можно увидеть ежедневно на выставке «Сарапул Духовный» в художественно – выставочном комплексе «Дача Башенина».
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