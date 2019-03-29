**Наиболее успешно в командных соревнованиях в марте выступили наши земляки – мастера пулевой стрельб...

Завершается подготовка к марафону имени Галины Кулаковой. Старт назначен на 24 марта....

**Российский футбольный союз (РФС) и компания «МегаФон» заключили новое соглашение о сотрудничестве. ...

**В начале ноября 2019 года в столице Удмуртии состоится Чемпионат Европы по дзюдо среди юниоров и юн...