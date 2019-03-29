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Велоспорт. Горные лидеры

29 марта
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На старте сезона 2019 года в маунтинбайке (горном велосипеде) особенно отличилась ижевчанка Анна Миролюбова. Она завоевала две золотые медали на первом этапе Кубка России. То есть победила в гонке кросс-кантри и в гонке в гору на 5 километров. На этом этапе с нашей спортсменкой соперничали велосипедистки из 15 регионов России.

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В финале Кубка России на трассе в городе Геленджике гонка в гору шла по склону Маркхотского хребта горы Дооб. Трасса соответствует международным стандартам, применяющимся в дисциплинах маунтинбайка (горного велосипеда). Анна Миролюбова сумела опередить сильнейших соперниц из Свердловской, Самарской и Челябинской областей и города Севастополя. В итоге мастер спорта Анна Миролюбова впервые завоевала Кубок России 2019 года.

А её одноклубник мастер спорта международного класса Антон Синцов в очередной раз стал победителем в международной гонке кросс-кантри «Суперпрестиж» в Испании. До этого он поднимался на подиумы в гонках на Кубок Каталонии и в открытом чемпионате Испании. В гонке «Суперпрестиж» Антон Синцов был единственным россиянином среди 80 европейских участников. Эти победы – как шаги к соревнованиям на Кубок мира. Они пройдут в Германии 18 – 19 мая.

Павел КУЛЬКОВ, Заслуженный тренер СССР

На снимке Анна Миролюбова (слева)

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