В финале Кубка России на трассе в городе Геленджике гонка в гору шла по склону Маркхотского хребта горы Дооб. Трасса соответствует международным стандартам, применяющимся в дисциплинах маунтинбайка (горного велосипеда). Анна Миролюбова сумела опередить сильнейших соперниц из Свердловской, Самарской и Челябинской областей и города Севастополя. В итоге мастер спорта Анна Миролюбова впервые завоевала Кубок России 2019 года.
А её одноклубник мастер спорта международного класса Антон Синцов в очередной раз стал победителем в международной гонке кросс-кантри «Суперпрестиж» в Испании. До этого он поднимался на подиумы в гонках на Кубок Каталонии и в открытом чемпионате Испании. В гонке «Суперпрестиж» Антон Синцов был единственным россиянином среди 80 европейских участников. Эти победы – как шаги к соревнованиям на Кубок мира. Они пройдут в Германии 18 – 19 мая.
Павел КУЛЬКОВ, Заслуженный тренер СССР
На снимке Анна Миролюбова (слева)
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