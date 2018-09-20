Титул победителя в эстафете завоевала команда специализированной спортивной школы олимпийского резерва в составе Максима Костылева, Георгия Яковлева, Максима Колесникова и Вероники Михайловой.
Из самых юных (10 лет и моложе) первым пересёк линию финиша Максим Тугбаев из «Импульса». Среди девушек победительницей стала его одноклубница Ирина Кузьмина.
Дистанцию 5,5 километра первым завершил среди сверстников Владислав Никитин из спортклуба «Витязь», а среди девушек победы праздновали Анастасия Бонадыкова и Ксения Семенцова из специализированной школы олимпийского резерва.
Среди победителей также Антон Матушкин из «Витязя», Кирилл Клинкович и Виктория Кудрина из «Импульса». Титул чемпиона города Ижевска завоевал представитель «Витязя» Андрей Ревунов, а среди ветеранов первым финишировал Андрей Баранов.
В Спартакиаде трудовых коллективов победы одержали мужские команды Ижевских электрических сетей и «Ижмолоко», а также женские команды Ижевского радиозавода и «ЭнергосбыТ Плюс». Хорошая погода уменьшила трудности на спусках и подъёмах, а также на искусственных препятствиях. Соревнования прошли без срывов и ошибок, как настоящий спортивный праздник. В этом заслуга Алексея Блинова и Яны Ониковой во главе судейской коллегии. Теперь в Берёзовой роще будут переустраивать трассу для всероссийского велокросса на призы «Ижевского радиозавода».
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