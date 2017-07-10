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Велогонщики из Удмуртии завоевали медали и кубок на этапе Кубка мира

9 июля
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I Велогонщики из Удмуртии завоевали медали и кубок на этапе Кубка мира

Велогонщик Сергей Пудов дважды завоевал призовые места на третьем этапе Кубка мира. Соревнования проходили в городе Эммене (Голландия).

В индивидуальной гонке, где требуется рассчитывать только на собственные силы, Сергей Пудов занял первое место. Затем в групповой гонке, где играют значительную роль тактические приемы и умение сохранить силы для решающего рывка, Пудов финишировал вторым.

Выиграл эту гонку постоянный соперник нашего гонщика Йозеф Метелка (Словакия). Еще один словацкий спортсмен Патрик Курил стал бронзовым призером. Кстати, в индивидуальной гонке Патрик Курил был по результату ближе всех к Пудову. Он тогда отстал от нашего победителя только на 14 секунд. Борьба за победу длилась 34 минуты 24,6 секунды.

В своем классе паравелоспорта сильно выступил Арслан Гильмутдинов. В индивидуальной гонке на 16 километров 600 метров он стал серебряным призером. А в групповой гонке финишировал на шестом месте, но по сумме результатов Гильмутдинову был вручен Хрустальный кубок.

Напомним, что оба спортсмена из Удмуртии стали нынче чемпионами России по велопараспорту на родных трассах в Ижевске. А также оба попробовали свои силы в многодневной гонке «Удмуртской правды». Причем Сергей Пудов гонку прошел полностью.

На фото: Сергей Пудов (Izh.kp.ru)

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Автор статьи

Александр СТАРШОВ Все материалы этого автора

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