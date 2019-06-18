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Велогонка на призы «Удмуртской правды» приобретет статус международной

17 июня
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Гонка на сегодняшний день является старейшей среди действующих велогонок на территории Российской Федерации.

%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%bd%d0%ba%d0%b0 Велогонка на призы «Удмуртской правды» приобретет статус международной

Велогонка на призы «Удмуртской правды» приобретет статус международной. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра по физической культуре, спорту и молодёжной политике Удмуртии Денис Парахин на стартовавшей сегодня, 16 июня, 68-ой всероссийской многодневной велосипедной гонке на призы «Удмуртской правды».

В этом году в традиционных соревнованиях участвует рекордное количество велогонщиков, а именно 130 спортсменов из 14 регионов России. Приветствуя участников велогонки, Денис Парахин поблагодарил организаторов соревнований и высказал мнение о необходимости сохранить многодневку:

  • Эта гонка на сегодняшний день является старейшей среди действующих велогонок на территории Российской Федерации. Для нас большая честь принимать такое большое количество спортсменов, цвет велосипедного спорта России. Благодарю наших партнеров, газету «Удмуртская правда», Федерацию велосипедного спорта России, Федерацию велосипедного спорта Удмуртии, которые на протяжении многих десятилетий помогают в проведении велогонки. Наша стратегическая задача на ближайшие десять лет – придать ей статус международной. В 2015 году такая попытка была, международный комиссар УСИ (Международный союз велосипедистов. – Прим. ред.) оценил ее положительно. Карт-бланш был дан для того, чтобы проводить гонку на международном уровне. Министерство по спорту, физической культуре и молодежной политике совместно с Правительством Удмуртской Республики будет поддерживать эту инициативу и обеспечивать её реализацию.

Удачных стартов и финишей велогонщикам пожелал победитель первой многодневной велогонки, прошедшей в 1951 году, легенда спорта, Владимир Васильевич Осинцев:

  • Хочется пожелать, чтобы ваши спортивные результаты росли, и вы из года в год, пока молодые, принимали участие в стартах. В 1951 году мне было 23 года. Много лет прошло с тех пор. Я с удовольствием вспоминаю годы, когда занимался спортом. Желаю, чтобы сегодня тактика и физическая подготовка принесли победу сильнейшему.

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Автор статьи

Наталья ВАСНЕЦОВА Наталья ВАСНЕЦОВА Все материалы этого автора

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