**Пловец из сборной Удмуртии Кирилл Долгов стал бронзовым призёром чемпионата России на дистанции 16 ...

**Команда «Парки Ижевска» приглашает всех ижевчан 16 июня в парк им. С.М. Кирова на масштабный праздн...