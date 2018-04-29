Звёздные победы «Удмуртнефть» стала одним из лидеров по количеству призовых мест на зональном туре корпоративного фес...

«ЗАРЯдим!» 2018 Начиная с 2002 года в доме культуры «Заря» города Сарапула по инициативе и при непосредственном участ...

Владимир Спиваков: «Первым осознанным потрясением от музыки был Чайковский». О том, как музыка начинает проявляться через исполнителя, могут ли быть объективными музыкальные конкурсы и о том, похоже ли дирижирование на бокс. Владимир Спиваков впервые принял участие в фестивале Чайковского в Удмуртии 41 год назад и с тех пор ...