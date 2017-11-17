Имена семи молодых, сильных и мужественных бойцов увековечены на памятнике. Они погибли при разных обстоятельствах и в разное время. Но объединяет их одно: они выполняли свой долг – защищали людей и страну.
Мемориал установили около здания Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по Удмуртской Республике. На открытии присутствовали действующие сотрудники МВД, ветераны министерства, родственники погибших героев. Пригласили и школьников, которые учатся в подшефных классах. Большинство ребят в будущем хотят стать правоохранителями, поэтому мероприятие для них было особенно важным.
Имена на мемориале
Жуйков Владимир Анатольевич, старший лейтенант милиции, старший оперуполномоченный УБОП в УР.
Малых Юрий Алексеевич, старший лейтенант милиции, старший оперуполномоченный УБОП в УР.
Лошкарев Юрий Викторович, лейтенант милиции, оперуполномоченный ОБНОН в УР по городу Воткинску.
Жуйков Олег Витальевич, капитан милиции, старший оперуполномоченный УБОП в УР по городу Глазову.
Ризаханов Абукар Балабекович, подполковник полиции, начальник отделения ОСО ОСН в УР.
Дровосеков Максим Олегович, старший сержант милиции, водитель-сотрудник ОМСН КМ в УР.
Якимов Дмитрий Петрович, капитан милиции, оперуполномоченный СОБР УБОП в УР.
– Мы пришли сюда почтить память погибших. Это важное событие, все должны знать о героях, которые отдали жизнь за нас. Я тоже хочу после школы пойти в военное училище. Хочу помогать людям, – сказал девятиклассник школы № 28 Сергей Афанасьев.
После открытия память героев почтили минутой молчания, а затем к подножию мемориала были возложены цветы.
МНЕНИЯ
Олег Мальцев, временно исполняющий обязанности министра МВД, полковник полиции:
– Символично, что открытие этого мемориала совпало с днем образования управления по борьбе с организованной преступностью. Это подразделение в 90-х годах внесло весомый вклад в пресечение беспорядков, которые происходили в стране. В наши дни задачи, которые выполняло УБОП, переданы управлению по контролю за оборотом наркотиков. Борьба с этим злом наиболее актуальна в настоящее время.
Хотел бы выразить слова глубокой признательности родственникам героев, имена которых увековечены на памятнике. Вы воспитали достойных сыновей. Память о них будет вечной.
Герман Санников, председатель совета ветеранов ОВД:
– 9 ноября на Хохряковском кладбище мы открыли мемориальный комплекс 65 участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и 13 сотрудникам МВД, погибшим при исполнении служебных обязанностей. Сегодня мы вспоминаем семерых наших коллег, которые также погибли на службе. Мы будем продолжать подобные мероприятия. Вечная память тем, кто защищает закон, общественный порядок и наше Отечество.
Георгий Харин, руководитель епархиального Отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями:
– Этот красивый и трогательный памятник останется лишь камнем, если мы не наполним его личным содержанием. Каждый должен внести что-то свое, личное. Школьник должен любить свою Родину, взрослый человек соблюдать закон, военнослужащие и сотрудники ответственно исполнять свой долг перед Родиной. Если все будут обращаться к светлому, доброму внутри себя, то этот мемориал принесет большую духовную пользу и сыграет нравственную роль.
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