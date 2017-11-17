Подарок к юбилею
Сельчане рассказывают, что в помещениях их дома культуры в последнее время было очень неуютно, как-никак нынче ему исполнилось 50 лет. Ремонт перед юбилеем пришелся очень кстати. Правда, отремонтировать в рамках проекта удалось не все. Выделенных денег – а это 833 тысячи рублей – хватило на ремонт фойе, зрительного зала, замену окон и дверей. Но даже после такого объема работ дом культуры в Лолошур-Возжах преобразился до неузнаваемости. Сегодня, глядя на нежно-голубые стены здания с высокими колоннами, несколько выбивающимися из общей архитектуры села, разглядывая работы местных рукодельниц в светлом и просторном фойе, даже представить сложно, что дом культуры и впрямь был именно таким, как его описывают местные жители: серым, неуютным и неухоженным.
В следующем году, по словам начальника управления культуры, межнациональных отношений и туризма Граховского района Юрия Данилова, ремонт здесь продолжится. Что именно планируют привести в порядок, Юрий Павлович рассказал журналистам во время осмотра обновленного зрительного зала.
– Раньше этот зал был очень длинным. Понятно, что в прежние времена, когда на концерты ходили целыми семьями, он был востребован и вмещал всех желающих. Сегодня содержать помещение таких размеров нецелесообразно. Поэтому мы решили уменьшить его примерно вдвое. И как раз ту часть зала, которую огородили, нам предстоит отремонтировать.
– Думаю, работы обойдутся примерно в 500 тысяч рублей, – Юрий Данилов ведет нас в пока не благоустроенное помещение. И впрямь без ремонта здесь не обойтись: серые обшарпанные стены, прогнивший пол. Кстати, в таком состоянии был весь зрительный зал. Поэтому и неудивительно, почему сегодня местные жители с такой радостью и даже восторгом входят в красивый и уютный дом культуры:
– Спасибо за подарок, теперь уверены, наша деревня будет жить еще много-много лет! – говорят они.
цифры
31 миллион рублей получила Удмуртия из федерального бюджета на ремонт домов культуры.
3 миллиона рублей выделила региональная казна.
В некоторых случаях деньги на ремонт домов культуры выделяли районные власти и предприниматели.
21 учреждение республики участвовало в проекте «Местный дом культуры».
Праздник удался
Не меньше радости было в эти дни и у жителей деревень Удмуртский Тоймобаш Алнашского района, Бобья-Уча Малопургинского района и Люк Балезинского района. Их дома культуры тоже отремонтировали по проекту «Местный дом культуры».
В Люке к открытию ДК приурочили межрайонное мероприятие – творческий конкурс среди глав муниципальных сельских поселений Балезинского и Кезского районов «Глава – всему селу голова». В нем участвовали восемь руководителей поселений. Организаторы подготовили для участников немало интересных испытаний. Конкурсанты, в частности, представили авторские видеопрезентации, показали эрудированность в блиц-опросе «Окунись в Удмуртию». Победителем межрайонного конкурса стал глава муниципального образования «Каменно-Задельское» Владимир Шмелев.
Помощь бизнеса и власти
Проект «Местный дом культуры» – один из механизмов развития инфраструктуры культуры и туризма на селе. В Удмуртии, кроме этого, есть практика получения грантов. Например, благодаря помощи Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии открылся кинотеатр в поселке Игра.
Помогает в создании объектов образования и культуры на селе и бизнес. Пример тому – районная библиотека в Балезинском районе, которую капитально отремонтировали и торжественно открыли 10 ноября при поддержке ОАО «Удмуртнефть».
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.