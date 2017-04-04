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Вчера – дом, сегодня – свалка

2 апреля
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Img 2645 Вчера – дом, сегодня – свалка

Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Удмуртии провели экологическую акцию по уборке одной из стихийных свалок в Сарапуле, которая отмечена на интерактивной карте свалок ОНФ «Генеральная уборка». В тот день активисты побывали еще на двух свалках.

Две из них находятся в заброшенных домах на улице Труда. Мусор, скопившийся здесь, может стать причиной пожара, поэтому представляет опасность для соседних строений. Чтобы избежать этого, участники рейда провели экологическую акцию и убрали часть скопившегося хлама. Транспорт и инвентарь для работы предоставила сарапульская администрация. К общественникам присоединились журналисты газеты «Красное Прикамье» и телеканала «5 Океан».

За полтора часа участники акции собрали 67 мешков мусора, которыми доверху заполнили кузов грузовой машины. По оценке экспертов ОНФ, объем вывезенного мусора составил около 8 кубических метров.

– К сожалению, нам не удалось полностью убрать стихийную свалку, так как мусора оказалось очень много – примерно еще на две машины. Более того, нижний слой свалки уже на сильной стадии разложения и попросту опасен для здоровья людей. Поэтому мы решили убрать только верхний слой, – прокомментировал координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Удмуртии Евгений Сомов.

Чтобы горожане снова не превращали заброшенные дома в свалки, активисты ОНФ направили обращение в администрацию города и попросили в ближайшее время «законсервировать» их - забить окна и двери. А столетнее деревянное строение, из которого активисты убрали часть мусора, следует снести, так как оно в любой момент может рухнуть.

– Рядом с домом пешеходная дорожка, на прохожих может упасть кусок обветшалого шифера или оконные рамы. К тому же эти заброшенные строения не украшают центр города, который является частью туристического кластера купеческого Сарапула. Надеемся, нас услышит не только муниципалитет, но и жители города и общими усилиями наведут чистоту в своем красивом самобытном городе, - сказал Сомов.

Региональное отделение ОНФ рекомендует руководству города провести мониторинг подобных строений на наличие стихийных свалок и ликвидировать их. Ситуацию с заброшенными домами на улице Труда активисты ОНФ берут на контроль.

СПРАВКА «УП»

В настоящее время на сайте kartasvalok.ru на территории Удмуртии обозначено 82 свалки, из них 29 находятся в работе активистов Народного фронта. Общественники считают, что с таянием снега их число может вырасти в разы.

Напомним, что проект Общероссийского народного фронта «Генеральная уборка» стартовал в 2017 году. Любой пользователь, зайдя на сайт, может обозначить незаконный полигон, стихийную свалку, прикрепить фото и видео. По каждой свалке общественники отправляют запросы в местные администрации и надзорные органы.

Фото: onf.ru

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Автор статьи

Наталья ВАСНЕЦОВА Наталья ВАСНЕЦОВА Все материалы этого автора

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