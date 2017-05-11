В рамках программы по диверсификации продуктового портфеля Научно-производственный центр «Пружина» (входит в железнодорожный холдинг НПК «Объединенная вагонная компания») начал серийные поставки высокопрочных пружин для локомотивов и вагонов метро в адрес Трансмашхолдинга, крупнейшего отечественного производителя подвижного состава для рельсового транспорта.
НПЦ «Пружина» отгрузил первую партию пружин рессорного подвешивания для локомотивов на предприятия Трансмашхолдинга: Новочерскасский электровозостроительный завод (производитель магистральных и промышленных электровозов), Брянский машиностроительный завод (производитель маневровых и магистральных тепловозов) и «Метровагонмаш» (производитель вагонов метро и дизель-поездов).
Высокопрочными пружинами производства НПЦ «Пружина» будут укомплектованы магистральные электровозы и тепловозы моделей ЭП20, 3ЭС5К, 2ТЭ25КМ, ТЭМ18ДМ, ТЭМ23 и ТЭМ28, а также вагоны метро. Технические характеристики поставляемых пружин обеспечивают высокие показатели работы: по сравнению с аналогичной продукцией предшествующих поколений они выдерживают в 10 раз больше циклов растяжения/сжатия, демонстрируют в 10 раз меньшие показатели осадки и существенно (до 40%) более высокий уровень допустимых рабочих напряжений. Такие параметры обеспечиваются за счет применяемой технологии высокотемпературной термомеханической обработки стали и равномерной повитковой закалки.
Сергей Кривошеев, генеральный директор ООО «НПЦ «Пружина» говорит:
– Начало партнерства с Трансмашхолдингом — важный этап развития нашего производства. У нас уже есть положительный опыт комплектации пружинами ходовой части скоростных электропоездов нового поколения «Ласточка». Считаю, что и сотрудничество с ТМХ будет таким же успешным.
Справка «УП»
ПАО «Научно-производственная корпорация «Объединенная вагонная компания» (MOEX: UWGN) ― лидер инновационного вагоностроения на пространстве «колеи 1520». Компания создана в 2012 году и сегодня является интегрированным железнодорожным холдингом в сфере производства, транспортных услуг и оперативного лизинга, инжиниринга и сервисного обслуживания грузовых вагонов нового поколения.
В состав холдинга входят такие предприятия, как АО «Тихвинский вагоностроительный завод», ЗАО «ТихвинХимМаш», ЗАО «ТихвинСпецМаш» и ООО «НПЦ «Пружина», транспортная компания UNICON 1520, лизинговые компании под брендом RAIL1520 и вагоноремонтное предприятие АО «ТСЗ «Титран-Экспресс». За научно-исследовательскую работу холдинга отвечает ООО «Всесоюзный научно-исследовательский центр транспортных технологий». Сервисная деятельность НПК ОВК представлена сетью из 6 учебных и 60 сервисных центров на базе вагоноремонтных депо на территории СНГ.
На фото: Локомотивы Трансмашхолдинга будут оснащены пружинами производства НПЦ «Пружина», г. Ижевск.
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