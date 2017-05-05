По словам Андрея Ураськина, который курирует в республике партийный проект «Местный дом культуры», в рамках этого направления планируется реконструировать 1600 объектов по всей стране.
– Мы по своей республике знаем, как радуются работники культуры именно деревень этому подарку. Большой подарок сделала «Единая Россия» для работников культуры, - сказал он.
Андрей Ураськин также отметил выступление на форуме актера Сергея Безрукова о необходимости поддерживать и строить детские театры.
СЕРГЕЙ БЕЗРУКОВ: «На протяжении последних трех лет я выступаю с идеей этого федерального проекта. Я убежден, что во взрослом театре нужны и детские спектакли. Мы занимаемся серьезно детским театром, но сталкиваемся с тем, что прокатчики заявляют о нерентабельности таких спектаклей. Каким образом прокатчикам окупать выезд декораций, костюмов, артистов? В настоящее время в РФ существуют около 200 профессиональных детских и кукольных театров, из них только 3 федеральных. Отмечу, что в региональных театрах очень низкая техническая оснащенность. И мы считаем, что детские театры должны быть дешевыми не по оснащению, а по цене на билеты. Требуется переоснащение детских и кукольных театров, поддержка новых постановок, режиссеров, пьес. Поэтому я выступаю за то, чтобы проект «Театр - детям» стал партийным».
Андрей Ураськин напомнил о работе, которая проводится в Удмуртии в рамках проекта «Театр - детям», в частности, о фестивалях по произведениям русской классики, входящим в школьную программу.
В целом, участник предварительного голосования выразил позитивные эмоции по поводу того, что к вопросам культуры обозначен интерес на столь высоком уровне. Он также отметил важность принятых на форуме решений и пожелал, чтобы все намеченные планы были выполнены.
Добавим, что партийный Форум «Единой России» «Культура — национальный приоритет» состоялся 25 апреля в Омске. Работа Форума организована в формате четырех дискуссионных площадок: «Местный дом культуры – новая модель», «Культура и образование», «Театры и музыкальное творчество», «Историческая память» – и пленарного заседания. В мероприятии приняли участие около 700 человек: представители учреждений культуры Сибирского федерального округа, депутаты Госдумы, координаторы партийных проектов, представители Министерства образования и науки и Министерства культуры, участники предварительного голосования.
Основными темами Форума стали доступность учреждений культуры в малых городах и на селе, создание многофункциональных культурных центров, развитие деятельности библиотек, детское образование и дополнительное образование в сфере культуры, поддержка музейной деятельности.
Пресс-служба Удмуртского регионального отделения Партии "Единая Россия"
Фото: Пресс-служба Удмуртского регионального отделения Партии "Единая Россия"
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.