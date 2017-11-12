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Важно быть первым

12 ноября
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В резиденции главы республики чествовали граждан и представителей коллективов, занесенных на Доску почета

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Глава Удмуртии Александр Бречалов в своей резиденции 3 ноября провел государственный прием в честь Дня народного единства и 97-й годовщины государственности Удмуртии.

На приеме руководитель республики выступил с речью. Он поблагодарил его участников за сделанное на благо Удмуртии и всей великой России. Александр Бречалов в своей речи отметил: чтобы республика успешно развивалась и имела ресурсы для выполнения намеченного, нужны надежные финансовые источники. Этого не добиться без наращивания и роста эффективности реального сектора экономики.

– Наш выбор – ставка на улучшение использования большого потенциала региона, привлечение инвестиций и внедрение современных технологий, - сказал глава республики. - Не обойтись без серьезных изменений в самой системе управления экономикой, в подходах к оценке работы кадров.

На этом пути мы выстраиваем диалог с федеральными органами власти. Опираемся на постоянную поддержку республики со стороны Президента России Владимира Владимировича Путина. За время работы в Удмуртии я убедился, что у меня много единомышленников. Уверен, что если работать единой командой и на результат – можно добиться серьезных успехов.

На приеме были и те, чьи фотографии украсили в канун праздников Доску почета Удмуртской Республики. Это 50 лучших работников и 13 трудовых коллективов самых разных отраслей.

Завершая государственный прием, Александр Бречалов отметил, что «очень важно быть первым. Не бывает второго места, второе место - это поражение», и добавл:

– Очень надеюсь, что мы будем работать единой командой. День народного единства - один из ключевых праздников России. Не только исторически, но и по смыслу. Мы действительно проявляем свои лучшие качества, когда, говоря спортивным языком, выходим из зоны комфорта. Чем больше сталкиваемся с препятствиями и сложностями, тем у нас больше получается. Почему-то вот так устроена жизнь в России. Еще раз скажу: командой мы очень многое сделаем.

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