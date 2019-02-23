Будущее в прошлом.
В марте 2017 года торфопредприятие «Нюрдор—Котья» было приобретено СХПК (колхоз) «Колос». Трудно гадать, почему прежний хозяин решил отказаться от своей собственности. Несмотря на большие пустующие площади, металлообрабатывающее производство, где работало около сотни человек, оно было вполне рентабельно. Были заказы, люди работали в три смены. Торфопредприятие в Нюрдор—Котье было создано ещё в годы войны. Здесь добывали торф. Но поскольку работа носила сезонный характер, да и торф – ископаемое исчерпаемое, здесь стали открываться и другие производства.
В 1971 году на торфопредприятии освоили выпуск продукции для нефтяной, мотоциклетной и автомобильной промышленности. Параллельно с машиностроением предприятие занималось деревообработкой, сезонным кирпичным производством, сельским хозяйством, а в 90—е годы швейным делом, выпечкой хлеба и торговлей. В 1994 году, когда были выработаны все залежи торфа, предприятие прекратило торфоразработки и успешно переориентировалось на металлообработку и выпуск продукции для машиностроения.
В 2000—е годы предприятие провело масштабное техническое перевооружение. В 2004 году были закуплены первые станки с ЧПУ. Началась новая эра развития, предприятие приступило к выпуску более сложных деталей. Начиная с 2010 года предприятие освоило новые виды продукции для отечественной «нефтянки» и регулярно наращивает объёмы производства.
В 2013 году в модернизацию предприятия было инвестировано около 5 миллионов рублей, что позволило закупить современное дорогостоящее оборудование и высокопроизводительные обрабатывающие центры.
И тут владелец предприятия принимает решение о продаже активов торфопредприятия, очевидно, посчитав их непрофильными. Возникла угроза закрытия производства и распродажи имущественного комплекса по частям. Для Нюрдор—Котьи торфопредприятие является градообразующим, и его закрытие повлекло бы серьёзные социальные последствия. Ситуацию спас «Колос», выкупивший весь имущественный комплекс предприятия.
Как рассказывает генеральный директор вновь созданного ООО «Нюрдор—Котья» Михаил Шмаков, за последние полтора года было приобретено три станка с ЧПУ на сумму более 20 миллионов рублей. Надо заметить, что это инвестиции самого предприятия, полученные от прибыли.
— Сегодня на предприятии работают 105 человек, — рассказывает Михаил Иванович, — Продукция в основном идёт на ведущие предприятия нефтяной отрасли Удмуртии. Мы показываем неплохую динамику в росте производства — около 20 процентов в год. Простоев нет, работаем в три смены. Бывает, привлекаем рабочих и по выходным.
Прошлое в будущем.
Михаил Шмаков настроен на увеличение объёмов производства, расширение номенклатуры выпускаемых изделий. Для этого в Нюрдор—Котье достаточно незанятых площадей. Это производственные, административные и подсобные помещения, боксы для техники. Правда, председатель СХПК (колхоз) «Колос» Владимир Красильников считает, что развернуть здесь большое производство достаточно сложно.
— Может быть, ремонт сельхозтехники или автомобилей, оказывать какие—то услуги, — рассуждает Владимир Анатольевич, — автомойки, к примеру, в посёлке нет… мыть машины в Вавож ездят. У нас в сельской местности основная проблема в том, что очень слабо развита сфера услуг.
Первой ласточкой в освоении заброшенных территорий стали столовая и хостел «Спортивный», открытый 27 декабря. В честь открытия столовой первые посетители – работники предприятия и жители села были накормлены бесплатным обедом. Двухэтажное здание торфопредприятия «Нюрдор—Котья», где ранее располагались контора и столовая, долго пустовало, пока активы торфопредприятия не выкупил СХПК «Колос». После реконструкции здесь начали действовать столовая на 54 посадочных места и хостел на 40 мест. Завезено оборудование для мини—пекарни.
Как рассказывает заведующая столовой и хостелом Екатерина Полянкина, первые посетители заехали в хостел 5—6 января. Это были спортсмены из Набережных Челнов. Сегодня уже на 9—10 марта зарезервировано 14 мест.
Столовая с хостелом, конечно, стали своеобразным новогодним подарком для жителей Нюрдор—Котьи, но объект появился прежде всего с расчётом на обслуживание посетителей расположенной здесь лыжной трассы.
— Мы потратили на ремонт здания около десяти миллионов рублей, конечно, не приходится ждать, что они быстро окупятся. Благодарен строителям, отделочникам. Начали ремонт в апреле – мае, к новому году успели сдать, — рассказывает Владимир Красильников. — Очень удобно для размещения спортсменов. Эту лыжную трассу мы сделали уже почти десять лет назад. Проводим здесь крупные соревнования. Естественно, возникали проблемы с питанием и проживанием. Лыжная трасса рассматривается как хорошее место для проведения учебно—тренировочных сборов, в том числе сборных команд. Трасса полностью отвечает современным требованиям, поэтому на ней проходит один из этапов чемпионата Удмуртии по лыжным гонкам. Шесть лет подряд мы проводим Открытое первенство Вавожского района по лыжным гонкам на призы СХПК «Колос». Выбираем такое время, чтобы могли приехать и сильные лыжники.
Колхоз давно содержит три освещённые трассы. Одна из них, длиной 1 километр, находится в деревне Новая Бия, ей лет 30. Ещё одна лыжня протяжённостью 1,3 километра расположена в селе Водзимонье. В Нюрдор—Котье размещена основная, пятикилометровая трасса, открытая в 2013 году.
— Люди говорят, что сюда едут не столько за призами, сколько им просто нравится лыжня. Там хорошая «пересечёнка» в лесу – горки приличные, «тягуны», подъёмы. Из 5 километров трассы 2,5 километра освещены, такого нет ни в одном другом районе республики, — отмечает Владимир Красильников, сам заядлый лыжник. — У нас не хватает лыжероллерной трассы, чтобы и летом люди приезжали и тренировались. Как—то тут ещё до нас из Москвы школьники приезжали на новогодние каникулы. Нужно создать такой спортивный кластер. Потому что буквально в пяти километрах у нас в Вавоже есть бассейн, крытый лёд. Тренажёрки хорошие. Всё это можно было бы использовать для подготовки спортсменов хорошего уровня. Не хватает у нас там бани, а для спортсменов она нужна обязательно.
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