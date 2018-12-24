– В России так уж повелось: хотя главная забота депутата – законотворчество, но без установки лавочек во дворах ещё ни одному народному избраннику обойтись не удавалось. Вот и вы, едва получив депутатский мандат, с головой погрузились в непростую жизнь своего округа. Занимаетесь благоустройством, освещением, решением других насущных проблем округа. И ваши избиратели оценивают вас в первую очередь по этой работе. И не замечают того, чем вы занимаетесь в Городской думе…
– Нормотворчество и работа в округе – это две стороны одной медали. Именно депутаты Городской думы формируют и утверждают бюджет города, его доходную и расходную части. Планируют, рассчитывают, распределяют, чтобы хватило и на зарплату бюджетникам, и на уборку дорог, и на ремонт школ. Поэтому, если сегодня человек живёт в аварийном доме, не может нормально проехать по двору из-за сугробов, решить вопросы безопасности своего ребёнка, – кто первым должен поднять эту проблему на государственном уровне и решить её? Конечно, депутат. О власти, о государстве, об управлении на две трети судят по тому, как решаются вопросы людей на местах.
Исходя из своей практики, я более чем убеждён, что большая часть населения даже не задумывалась об этом. Зато ждут, что депутат поможет дорогу сделать, оборудовать детскую площадку. Он и должен этим заниматься, если проблема не решается организациями, которые непосредственно за это отвечают. Помощь конкретному человеку – это одна из сфер деятельности депутата. Поэтому, когда ко мне на приём как к депутату приходят люди, каждый надеется получить поддержку, помощь, совет, ведь порой депутат – это последняя инстанция в сложной веренице нерешённых проблем, и тут уж по-человечески не имеешь права отступать.
– С какими просьбами и проблемами к вам чаще всего обращаются жители вашего округа? И всем ли удаётся помочь?
– Жилищные проблемы, нехватка мест в детском саду, благоустройство придомовых территорий, проблемы с горячим водоснабжением и отоплением – вот далеко не полный перечень вопросов, с которыми приходят жители в мою приёмную. Конечно, помочь удаётся не всем. Депутат муниципального уровня, увы, не всесилен, но за три года депутатской деятельности у меня появился достаточно большой опыт работы с обращениями граждан. Я многому научился, появилось понимание существующих проблем, поэтому если не могу помочь сам, всегда подскажу, куда можно обратиться, отправлю депутатский запрос в профильные ведомства, чтобы разобраться в проблеме и ускорить её решение. Здесь очень помогает то, что я юрист по образованию и могу дать вполне профессиональные рекомендации.
– Основная масса вопросов, с которыми к вам обращаются избиратели, касается коммунальных проблем…
– Коммуналка вообще лидирует среди обращений жителей, и не только к депутатам. И здесь у меня возможностей помочь больше, так как я являюсь руководителем крупнейшей в городе теплоснабжающей организации. Кроме того, у меня сложились хорошие, деловые отношения с управляющими компаниями, работающими в округе. И если я обращаюсь к ним с какой-то просьбой, обычно идут навстречу. Поэтому вопросы начисления коммунальных платежей, состояния сетей отопления или горячего водоснабжения, содержания придомовых территорий, других коммунальных проблем стараюсь решать максимально оперативно.
Вот только один пример: реконструкция ИТП на ул. 40 лет Победы, 50а, которая была проведена в этом году. В результате была разрешена ситуация с качеством коммунальных услуг для жильцов двух 14-этажных домов – ул. 40 лет Победы, № 50 и № 54. Они обратились ко мне ещё во время предвыборной кампании. Я обещал помочь и сдержал слово.
Корни этой проблемы уходили в 90-е годы, когда по решению собственника ИТП – городской власти – данный объект был выведен из эксплуатации, а теплоснабжение близлежащих домов переведено на центральный тепловой пункт. При этом мощность самого ЦТП не была рассчитана на дополнительные нагрузки. Как следствие – у жителей высоток постоянно был «недогрев» в системах отопления и ГВС, устранить который на уровне ЦТП не позволяли технические возможности. Летом Удмуртские коммунальные системы восстановили ИТП, поставив там теплообменное, насосное оборудование.
– Вы активно взаимодействуете не только с жителями округа, но и с социальными учреждениями…
– Мы сотрудничаем как с администрацией района, так и с соцучреждениями, которые работают в округе. Это может быть помощь в организации праздников и спортивных мероприятий, где-то надо вывести мусор или привезти машину чернозёма, где-то помочь с уборкой снега. Если есть такая возможность, всегда стараемся идти навстречу. К сожалению, помогать так, как бы хотелось, не всегда получается, но стараемся, как можем.
– Как вы относитесь к такой форме работы, как институт наказов избирателей?
– Глубоко убеждён, что выполнение наказов избирателей – важнейшее направление взаимодействия депутата с обществом, своего рода компас, который безошибочно указывает на самые наболевшие проблемы, решение которых больше всего волнует граждан. Никто лучше самих людей не знает, что именно необходимо сделать в первую очередь для улучшения их условий жизни. Задача депутата – отстоять интересы своих избирателей, добиться, чтобы максимальное число наказов было принято исполнительной властью и получило бюджетное финансирование.
Не менее важно проконтролировать, чтобы все наказы были выполнены надлежащим образом.
– Какие вопросы находятся на вашем контроле сегодня?
– В течение трёх последних лет мы хорошо поработали с наказами избирателей, смогли выполнить значительную их часть. Приоритетом было благоустройство придомовых территорий. Больше 50 процентов обращений было связано с этой проблемой. В основном люди просили, чтобы во дворах домов появились детские игровые комплексы и спортивные площадки. В этом году в рамках реестра депутатских наказов мы планировали установить четыре детских городка. Работы по обустройству двух городков уже завершены, ещё две детские площадки будут установлены до конца года.
Я поставил себе задачу, чтобы до конца моего депутатского срока в каждом дворе округа было установлено хотя бы несколько новых, современных игровых и спортивных элементов, и планомерно буду продолжать этим заниматься. Если берёшься за какое-то дело, надо доводить его до конца.
Продолжится в округе работа по замене сетей отопления и горячего водоснабжения. В Устиновском районе более 60 процентов теплотрасс требуют замены, и мы поступательно будем её решать.
Ещё один наказ, который я держу на контроле, – установка столбов освещения на улице Труда. Жители много лет добивались решения этого вопроса. В этом году нам удалось сдвинуть его с мертвой точки и установить в округе 10 новых светоточек – одну на ул. Молодёжной и девять на ул. Труда. В 2019 году планируем закрыть проблему освещения полностью.
Кроме того, осталось ещё одно обещание, которое намерен исполнить в следующем году. Речь об изменении способа прокладки трубопроводов, проходящих мимо домов №№ 62–82 на ул. Труда (к ул. Профессора Н.Ф. Рупасова). В 2019 году запланировано убрать под землю этот участок городских сетей.
Благодарность
– В преддверии Нового года хочется выразить нашу признательность и благодарность депутату Городской думы Ярославу Викторовичу Балобанову. Благодаря его помощи и поддержке клуб «Ника» МБУ ДО Центра клубов «Синтез», который бесплатно посещают дети, подростки и молодёжь, стал теплее и уютнее.
В июне 2018 года мы обратились с просьбой к Ярославу Викторовичу о ремонте лоджии клуба. Наша просьба не осталась без внимания, были выделены средства на остекление всех лоджий клуба.
Уважаемый Ярослав Викторович, спасибо, что в наше непростое время находите возможность поддержать клубы дополнительного образования, которые закладывают основы жизни современного поколения. Ваша поддержка послужит дальнейшему развитию многогранных способностей детей и молодёжи, вы помогаете из стандартных муниципальных учреждений превратить помещения в уютные, комфортные дома для наших воспитанников и педагогов.
Верим, что дальнейшее сотрудничество будет таким же плодотворным. Желаем Вам крепкого здоровья, долголетия, неиссякаемой энергии, семейного благополучия и процветания!
Директор МБУ ДО ЦК «Синтез» Татьяна Александровна Кутафьева
Руководитель клуба «Ника» Анна Александровна Орлова
– Хочу сказать спасибо Ярославу Викторовичу за его труд. За последние три года сделано немало: теплотрасса у нашего дома заизолирована и приведена в достойное состояние, в доме стало ощутимо теплее, во дворе установлена детская горка и планируется полноценный детский игровой комплекс. Надеюсь, что и в следующем, 201,9 году Вы не оставите нас наедине с нашими проблемами. В преддверии Нового года искренне желаю Вам здоровья и успехов в Вашей депутатской деятельности и на основной работе!
Тамара Васильевна Чухлова, старшая по дому № 2, ул. Труда
В ТЕМУ
Приёмная депутата Городской думы Ижевска Молодёжного округа № 21 Ярослава Викторовича Балобанова: г. Ижевск, ул. Молодёжная, 101 (детский клуб «Ника»), пн., ср., пт. с 16.00 до 19.00. Запись по тел. 8 -951-199-68-85.
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