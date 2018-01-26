Мосток для проезда автомашины
Недавно на одном из участков ижевского садоогородного товарищества, что в районе Сельхозвыставки, произошёл пожар. Хозяева вызвали для зачистки территории рабочих, и те обнаружили довольно большую чугунную плиту, которая лежала на въезде к погоревшему дому. По ней хозяин–автомобилист заезжал на свой участок. А купил он его у предыдущего владельца дет двадцать назад вместе с этой плитой и знать не знал, откуда она взялась.
Когда рабочие перевернули плиту, обнаружили едва различимую литую надпись, сильно забитую землей. Почистили, сколько смогли, и прочитали, сколько разобрали, примерно такой текст: «Здесь положено тело раба Божия заводского архитектора восьмаго класса и кавалера Семёна Емельяновича Дудина, скончавшаго полезную Отечеству жизнь в 1825 году сентября в первый день на пятидесятом году своего рождения». Кто такой Дудин, они не знали, но поняли, что это, возможно, важная для истории находка.
– Нашедшие плиту обратились ко мне, – рассказывает ижевский предприниматель Олег Мохов. – Я открыл Интернет и прочитал всё, что нашёл о Дудине. Так это реликвия! Тут же отправил в Национальный музей им. Кузебая Герда электронное письмо с сообщением и фотографией. Музейные работники не заставили себя ждать. Посмотрели и подтвердили: да, это действительно надгробная плита знаменитого ижевского архитектора Семена Дудина.
Экспертизу сделал известный ижевский искусствовед и краевед, доктор исторических наук, почётный гражданин города Евгений Шумилов – автор многих книг и статей, в том числе единственной монографии о Семёне Дудине «Первый зодчий Удмуртии», которая получила в 1983 году первую премию Всероссийского конкурса на лучшую книгу по архитектуре.
Кто он – Семён Дудин?
Его отец был сыном крепостного крестьянина князя Голицына. Участвовал в прусской кампании, был списан по ранению, устроился смотрителем в Санкт–Петербургскую академию художеств. Будущий автор генплана Ижевска Семён Дудин, начав обучение в академии, на первых порах обратил на себя внимание как отменный рисовальщик, но постепенно склонился к зодчеству. Его учителем в постижении этого ремесла стал знаменитый петербургский архитектор Андреян Захаров, прославившийся позднее строительством Адмиралтейства. Он предлагал ученикам, и Дудину в том числе, разрабатывать проекты казарм, кузниц, заводов, разных производственных помещений. После довольно скучной работы в «Дирекции приисков каменного угля и разработки оных в Империи», затем – участия в расширении и украшении Гатчинской резиденции Павла I под руководством любимого учителя Захарова и стажировки в Италии, которой удостаивались лучшие студенты и выпускники, получившие золотые медали, Семёну Дудину предложили почётную и ответственную должность архитектора строящегося в Предуралье Ижевского оружейного завода: как раз в это время начальник Камских заводов Андрей Дерябин набирал специалистов.
Насколько важной была эта должность, можно судить по зарплатной ведомости: по размеру годового жалования Дудин стоял вторым после командира Ижевских заводов. Кроме творчества – составления проектов новых зданий, храмов и заводских помещений, Дудин разрабатывал первый генеральный план будущего города Ижевска, следил, чтобы новые частные постройки вписывались в него. Руководил строительством и ремонтом всех казённых зданий, отпуском материалов для этих работ, преподавал рисование и черчение в горной школе.
До сих пор Ижевск развивается, в основном, по его плану, образцом для которого стала градостроительная идея родного города Дудина Петербурга. Это улицы, идущие вдоль берега пруда, и пересекающие их магистрали. Главная – Советская (ранее Троицкая) – была во времена Дудина обозначена тремя доминантами. Главной был дудинский корпус Ижевского оружейного завода с башней. Его ось продолжали на высоком берегу Нагорной части Ижевска дудинско–захаровский Александро–Невский собор. Заканчивал спроектированный Дудиным Троицкий собор. Когда поселение создавалось как город–завод, все пути вели... не в Рим, а к его сердцу – заводу, обозначенному главным корпусом с заводской башней. В XX веке ситуация изменилась, но план Дудина оказался готов предложить другую центральную архитектурную точку для города на этой же оси: теперь все дороги сходятся чуть выше в старом центре вблизи Александро–Невского собора: ижевчане ощущают это по тому, что если надо добраться в другой конец города, ты обязательно прибудешь в эту точку, а отсюда пересадкой – куда угодно. Словом, мы все до сих пор привязаны к старому центру, как младенец пуповиной к матери.
Строительные работы Дудин начал с возведения производственных зданий Оружейного завода. Дела шли быстрыми темпами, так как международное положение было напряжённое – Наполеон вёл войны в Европе, и не исключался факт его нападения на Россию. Главный корпус с его величественной башней, колоколом и часами и искусствоведы Урала и России считают лучшим произведением Дудина, непревзойдённым образцом промышленной российской архитектуры. Это здание имеет сегодня статус архитектурного федерального памятника, но находится в весьма плачевном состоянии. Что имеем – не храним, потерявши – плачем!
По проектам Семёна Дудина в Ижевске были также построены дошедшие до наших дней здание Арсенала (ныне – Национальный музей им. Кузебая Герда), Горная школа (на углу Советской и В. Сивкова, где сейчас находится Национальный центр декоративно–прикладного искусства и ремёсел), дом священника Захария Лятушевича, церковь в селе Завьялово. Даже резиденция Главы республики возведена на фундаменте бывшего ложевого корпуса Ижевского оружейного завода, который проектировал Дудин. Многие здания не сохранились из–за пожаров. Так, параллельно набережной пруда, которая сегодня носит имя Зодчего Дудина, шла линия двухэтажных казённых жилых домов для чиновников, офицеров, иностранных мастеров. Исчезли Дом Дерябина, госпиталь, богадельня, казарма для рабочих и др. Ряд сохранившихся каменных зданий пока лишь предположительно атрибутирован как дудинские.
За успешную деятельность по проектированию и строительству «города Ижа» архитектор был награждён орденами Святой Анны III степени и Владимира IV степени.
И вдруг – такая находка, как привет потомкам от зодчего. Дескать, не забывайте меня и моих сподвижников.
– Это печальное и радостное событие, – считает Евгений Шумилов. – Печальное потому, что это ещё одно доказательство варварства и цинизма советских руководителей, которые сначала это кладбище закрыли, потом позволили его разграбить, а затем – застроили.
Радостное – что впервые появился артефакт, который свидетельствует лично о Дудине, нашем лучшем непревзойдённом архитекторе.
Поставить кенотаф
В 1824 году Дудин начал вести переговоры о переводе в Новочеркасск. Его кандидатуру одобрили. Но планам не суждено было сбыться. Семён Емельянович заболел «нервической горячкой» и умер. Его семья переехала в Воткинск, где, кстати, работал художником его брат Яков.
По свидетельству авторитетного ижевского краеведа прошлого века Олега Севрюкова, могила архитектора находилась с северной стороны Троицкого собора, который долгое время был кладбищенским храмом. Здесь хоронили известных и простых ижевчан около ста пятидесяти лет.
А дальше вступают в силу предположения. Кладбище было закрыто в 1929 году, подверглось разграблению – в 30–е годы. К концу тридцатых, уверен Шумилов, металла на нём уже не было. Хотя какие–то плиты могли затеряться в зарослях. Уничтожение кладбища началось в 60–х годах, когда начали строить Ледовый дворец. Ижевчане отреагировали на этот акт вандализма резко отрицательно, но остановить разрушение не могли – на глазах у всех выкапывались и безжалостно увозились на выброс вместе с землей костные останки людей, которые стояли у истоков города–завода, – командиров, мастеров, отечественных и зарубежных, кафтанщиков, простых рабочих и их близких. Вот тут плиту и могли вывезти хозяйственные мужички к себе в садоогород.
Сегодня такие безгласие и безнаказанность невозможны: по требованию общественности было приостановлено строительство кафе рядом с Ледовым дворцом, когда строители попробовали так же варварски вывозить на свалку человеческие останки. Приостановлено строительство на мемориальном кладбище в Воткинске.
Евгений Фёдорович Шумилов предполагает, что кладбищенская плита была заказана на Воткинском заводе, так как в Ижевске в ту пору литьём крупных объектов, а это 100–килограммовый объект, не занимались. Сам факт её изготовления говорит о том, что современники высоко ценили талант и дело Семена Дудина, так как в то время всем ставились деревянные кресты с маленькими металлическими пластинами. Эксперт считает, что надпись мог составить Захарий Лятушевич, современник и единомышленник Семёна Емельяновича. Правда, текст расходится с датами жизни Дудина, которые исследователь Шумилов находил в документах, но с этим ещё нужно разбираться.
Собравшиеся в Арсенале по поводу находки артефакта деятели науки и культуры предложили создать кенотаф – символическое захоронение без тела. А пока Национальный музей, которому передана реликвия, начинает реставрацию. Нашёлся уже и спонсор, однофамилец архитектора – Сергей Дудин. «К осени, думаю, работы по приданию плите первоначального облика закончим», – пообещал директор музея Александр Волков. Было предложено и место размещения плиты – двор Арсенала, последней работы архитектора Дудина.
Рядом идут варварство и благородство – так оценил действия прежних властей, разрушивших мемориальное кладбище, находку дудинской плиты, правильные действия ижевчан, отдавших её экспертам и желающих помочь в её реставрации, депутат Госдумы России, руководитель федерального и регионального проекта партии «Единая Россия» «Историческая память» Алексей Загребин.
В редакцию пришло письмо от Вячеслава Богатырёва. «Почему не рассматри¬вается вариант устан¬овки найденной надгробной плиты при Александ¬ро–Невском соборе? Собор имеет ограждение по периметру, вход доступен для всех граждан в любое время, собор является тво¬рением Дудина, дейст¬вующим храмом, где имеются захоронения и надгробные плиты. Визуально всё простра¬нство при соборе отк¬рыто взору всех прох-одящих рядом с собор¬ом горожан и гостей города. Не связано ли желан¬ие музейных работник¬ов, не приложивших ни капли усилий для поисков надгробия, «п¬риватизировать» артефакт, фактически перекрыв доступ не просто к памятнику истории, но и к надгробию хри¬стианина, место кото¬рому у стен живого храма, где каждый мож¬ет помолиться за нег¬о, а не за железными заборами музеев. Слышал я и о предложении установить плиту во дворе Троицкого собора. Однако, думаю, подобный вариант нелогичен: захоронения архитектора там, где оно находилось, нет, церковный двор – закрытое пространство с маленькой территорией, используемой для хозяйственных нужд. Надо провести открытые слушания по этому вопросу, через СМИ узн¬ать мнение горожан и донести его до орга¬нов власти, ответств¬енных за принятие ре¬шения».
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