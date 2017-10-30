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Вам все под силу!

28 октября
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Первый чемпионат Удмуртской Республики «Абилимпикс» удался

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В Ижевском торгово-экономическом техникуме состоялось закрытие первого чемпионата Удмуртской Республики «Абилимпикс». Директор техникума Татьяна Жаворонкова отметила, что в состязании по пяти компетенциям приняли участие 29 человек с инвалидностью, 15 из них получили дипломы и золотые, серебряные и бронзовые медали.

За время чемпионата проведены 19 мастер-классов, педагогический совет, круглые столы, семинар. Обсуждались вопросы организации инклюзивного образования, профориентации.

Интерактивная выставка «Город мастеров» позволила ознакомить посетителей с различными профессиями. На этой выставке побывали 453 учащихся, у 246 из них – особые образовательные потребности. Сорок два школьника прошли индивидуальное тестирование в Центре занятости Ижевска, 209 учащихся получили новые знания на занятии «Мои возможности – мои способности».

Советник Главы Удмуртской Республики Наталья Сударикова с уверенностью сказала:

– Я не знаю такой задачи, которую бы не смогли решить наши люди. На мой взгляд, чемпионат удался. Побежденных нет. Каждый участник - победитель над своими комплексами, сомнениями, над всем тем, что иногда не дает человеку раскрыться по-настоящему. Спасибо за то, что вы умеете побеждать, за то, что ставите цель и идете к ней несмотря ни на что. У вас все получится!

Наталья Сударикова и Татьяна Жаворонкова поблагодарили коллективы, предоставившие свои площадки для соревнований. Выразили признательность партнерам и спонсорам чемпионата. Это торговая группа «Лента», ОАО «Милком», Удмуртская республиканская организация Всероссийского общества инвалидов, компания «Современные системы», ООО «Медтехиндустрия», аптеки «Планета здоровья», Удмуртский республиканский социально-педагогический колледж и другие организации. Без их помощи в условиях непростого бюджета многое было бы невозможным.

Дипломы первой степени и золотые медали чемпионата получили:

Никита Савинов из Ижевского торгово-экономического техникума (компетенция «Торговля»),

Вадим Лунев (компетенция «Поварское дело»),

Савелий Кузнецов из Ижевского политехнического колледжа («Ремонт и обслуживание автомобилей»),

Аниса Мухамедшина из Удмуртского республиканского социально-педагогического колледжа («Учитель начальных классов»),

Иван Анисимов, студент Ижевского медицинского колледжа («Медицинский и социальный уход»).

Фото: udmurt.ru

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Автор статьи

1021030 Галина АНИЩЕНКО редактор отдела писем, Заслуженный журналист УР Все материалы этого автора

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