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Валерий Грахов: «Профессор начинается с абитуриента»

27 февраля
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Легендарному ИжГТУ (ИМИ), носящему ныне имя великого конструктора-оружейника М.Т. Калашникова, в феврале исполняется 65 лет. А еще в этом году юбилей у инженерно-строи-тельного факультета – 45 лет.

11111 Валерий Грахов: «Профессор начинается с абитуриента»

Легендарному ИжГТУ (ИМИ), носящему ныне имя великого конструктора-оружейника М.Т. Калашникова, в феврале исполняется 65 лет. А еще в этом году юбилей у инженерно-строи-тельного факультета – 45 лет.

Его выпускникам есть что вспомнить при встрече: и своего первого декана В.А. Шумилова, и старый, еще на улице Горького, учебный корпус, и знаменитый стройотряд «КУБ», тративший заработанные деньги на подарки Нылгинскому детскому дому. Студенческие годы для каждого по-своему неповторимые, даже если ты, как Валерий Павлович Грахов, сам давно профессор и заведующий кафедрой «Промышленное и гражданское строительство». О студенческой молодости мы с ним и вспоминали.

В начале пути

– Валерий Павлович, с чего для профессора Грахова началось знакомство с «механом»?

– Любой профессор начинается с того, что становится абитуриентом. Приемная комиссия в 1976 году находилась в старом 2-м корпусе. Я очень волновался, потому что все-таки приехал из села. Сдавая документы, в очереди прямо перед собой я увидел знакомое лицо. В девятом классе на республиканской олимпиаде по физике в Глазове я познакомился со школьником из Малой Пурги Сергеем Баталовым. И вот он тоже приехал поступать в «механ», и тоже на строительный факультет. И сразу настроение поменялось, город перестал быть чужим. Мы вместе подали документы, вместе сдавали экзамены, потом учились в одной группе. В итоге закончили: я – старостой группы, а он был председателем, как тогда говорили, академсектора.

– Трудно было учиться в институте после сельской школы?

– Нет, я учился в основном на четверки-пятерки, троек почти не было. Конечно, успеваемость зависела от степени моего прилежания. Ижевск-то все равно сразу завлек своей городской жизнью, все новое, поэтому на осознание ситуации, наверное, много времени уходило.

Общага

В рассказах о былых студенческих годах немалое место обычно отведено жизни в общежитии. Валерий Павлович Грахов улыбается:

– Конечно, общага – это другой мир, другая жизнь. В общежитие попасть было не так просто, мне удалось лишь на третьем курсе. В комнате мы жили втроем, причем все трое и тогда были очень дружны, и до сих пор общаемся. Мы с друзьями по комнате были в чем-то схожи, например, по интересам, по уровню развития. Ну, а характеры и склонности, конечно, разные, при этом удачно дополняли друг друга, поэтому и жили дружно.

– Сегодня факультеты живут часто изолированно друг от друга. А как тогда выстраивались отношения?

– Отношения были абсолютно открытые, мы всегда дружили с М-факультетом, МТ-факультетом, приборостроительным факультетом. Соревновательный дух проявлялся разве что во время спортивных состязаний. Как сейчас помню, плавание на Ижевском пруду сдавали, зимой на лыжах бегали. Но вообще мы просто жили, учились, работали в стройотряде, дружили, мечтали, влюблялись. Жена тоже моя однокурсница, училась на соседнем потоке. В июне 1981-го мы защитились, а 31 июля поженились.

– А сейчас, когда проходите по ИжГТУ, какие чувства испытываете?

– Особенное чувство возникает, когда заходишь в свою старую общагу. На первом этаже до сих пор устойчивый запах влаги из подвала, как и в годы моего студенчества. Это от того, что внизу душевая. 2-й корпус, четвертый этаж – какие там дискотеки сорок лет назад устраивались!

И, конечно, вспоминаю кабинет нашего легендарного декана Валентина Афанасьевича Шумилова, в старом 3-м корпусе на улице Максима Горького, на первом этаже. Только туда заходишь и сразу вспоминаешь, каким и заботливым, и строгим был декан.

Воспитание характера

– День защитника Отечества, а ведь в «механе» была военная кафедра. Это было преимуществом перед нынешним студенчеством?

– Конечно! По крайней мере, выезд на военные сборы, когда мы приняли присягу, походили строем, постояли в карауле, подержали в руках боевой автомат, поносили гимнастерку и пилотку – все это изменило нас даже внешне.

– По подругам на военных сборах не скучали?

– Да как не скучали! Письма писали, мы с женой храним их до сих пор. Наши сборы проходили в Шадринске, в кадрированной части, где были только офицеры, без солдат по сути, это была материальная база. Днем мы чистили пушки, учили уставы, осваивали строй, ну, а ночью стояли в карауле – охраняли порученный участок, маршировали от вышки к вышке с автоматом на плече. Ощущение такой ответственности, конечно, давило, реагировали на каждый шорох. Однажды где-то в кустах заяц запрыгал, а один из наших студентов начал палить – потом, разумеется, разбор ситуации был.

Несмотря на то, что военные сборы длились всего один месяц, на воспитание характера не служивших в армии студентов они оказывали колоссальное, влияние, там ведь не сачкануть, не закапризничать, не заплакать, не испугаться.

– А те, кто уже отслужил?

– Они у нас были старшими и нас, молодых, кто в армии не служил, гоняли по полной программе. Тогда, конечно, мы даже слегка обижались, но уже по дороге домой помирились с ними. Помню, когда приехали из Шадринска, ночью построились возле общаги и строевым шагом прошли мимо Вечного студента, отдав честь.

Беседовал Сергей ЛАВРЕНТЬЕВ

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