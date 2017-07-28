Как сообщает пресс-служба Удмуртского регионального отделения партии "Единая Россия", депутату Госдумы России поступили обращения о помощи сельским школам в проведении ремонтных работ, разработке комплекса законодательных норм о социальном партнерстве государства и бизнеса и поддержке предпринимателей, о необходимости ремонта дома культуры в Ижевске, предоставлении помещения для нового детского творческого коллектива, оказании финансовой поддержки периодическим национальным изданиям, о возобновление водоснабжения коттеджного поселка, предоставлении жилья нуждающимся многодетным семьям и инвалидам 3 группы.
По вопросам проведены консультации, направлены запросы в органы государственной власти, которые помогут разъяснить ситуацию по каждому обращению и сформировать документальную основу для дальнейшей помощи обратившимся.
Подводя итоги приема, Валерий Бузилов сказал: «Какие-то вопросы нам удается решить на месте сразу, какие-то вопросы требуют направления запросов в органы власти, иногда требуется детальная проработка вопросов на федеральном уровне для возможного внесения изменений в действующее законодательство. Такие встречи будут продолжаться регулярно, график личных приемов публикуется Общественной приемной Председателя Партии «Единая Россия» Д.А.Медведева в Удмуртской Республике».
Фото: udmurt.er.ru
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