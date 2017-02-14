Депутат Государственной Думы от Удмуртской Республики Валерий Бузилов прокомментировал итоги выездного заседания фракции. Ключевой темой заседания, прошедшего 7 февраля, стало развитие промышленности РФ, сообщает пресс-служба Удмуртского регионального отделения партии «Единая Россия».
В заседании принял участие Председатель Партии Дмитрий Медведев. Дмитрий Анатольевич отметил положительную практику проведения подобных совещаний с участием членов правительства и предложил депутатам Государственной Думы активно участвовать в заседаниях подобного формате в регионах.
Валерий Бузилов отметил, что проведение совещаний в расширенном составе позволит как региональным парламентам, так и органам исполнительной власти работать эффективнее на достижение общих целей, в том числе в деле промышленного роста.
Депутат пояснил, что в ходе заседания были отмечены успехи оборонно- промышленного комплекса в части увеличения количества заказов, роста производства, укрепления места России в числе ведущих экспортеров продукции оборонного назначения. Валерий Бузилов также отметил, что руководством партии и страны поставлены задачи сохранить одну из ведущих позиций России в части экспорта вооружений, для этого будут сохранена и даже увеличена государственная поддержка обучения специалистов для оборонно-промышленного комплекса, поддержка государственных заказов на предприятиях оборонного комплекса и самих производств.
Валерий Бузилов пояснил, что в ходе заседания одной из важнейших задач была отмечена необходимость диверсификации производств - готовности ОПК к производству продукции не только оборонного, но и гражданского назначения. Эта продукция должна соответствовать всем современным потребностям и стандартам, быть конкурентноспособной по цене и качеству. В современных гео- политических условиях необходимо нацелить усилия, в том числе, и на расширение экспорта продукции гражданского назначения, увеличить долю экспорта в экономике страны, укреплять долю производств несырьевого сектора.
Была также отмечена важность партийных проектов для роста социальной обеспеченности граждан и улучшения жизни избирателей. Валерий Викторович подчеркнул, что партийные проекты - это, пожалуй, самый действенный и заметный избирателям способ исполнения их наказов. В настоящее время продолжают работу 19 партийных проектов, которые позволили реализовать множество наказов граждан, продолжают действовать, кроме прочих, такие проекты как «Безопасные дороги», «Детские сады - детям», «Детский спорт», которые уже подтвердили свою эффективность и необходимость для людей. Кроме действующих Партия запускает еще 6 партийных проектов, среди которых: «Городская среда», «Здоровье - детям», «Местный дом культуры», «Театры малых городов», «Парки малых городов».
Валерий Викторович еще раз подчеркнул, что готов отстаивать интересы Удмуртии для реализации этих проектов на территории родного края.
Стоит отметить, на заседании была определена дата предварительного партийного голосования - это 28 мая 2017 года.
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