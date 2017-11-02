«При работе над бюджетом основным принципом для нас является рост реальных доходов граждан. Бюджет формируется по новому принципу - с учетом оценки всех полномочий, переданных регионам и муниципалитетам, чтобы они могли реализовать свои задачи в полной мере. Будет увеличен объём дотаций на выравнивание межбюджетных трансферов», - рассказал депутат.
Валерий Бузилов отметил, что все социальные обязательства государства будут обеспечены финансово, приоритетом будет развитие села - это дополнительное финансирование производителей, укрепление сельских школ. Программа переселения из ветхого жилья будет продолжена. Все приоритетные федеральные и партийные проекты будут работать и в новом году.
После пресс-конференции Валерий Викторович провел общественный прием граждан. К депутату обратились с вопросами об устройстве спортивных городков в сельских населенных пунктах. Поднимался вопрос финансирования и развития спорта в сельской местности. Поступило обращение о финансовой помощи в издании книги и помощи обществу слепых, о продвижении и поддержке в получении гранта на строительство спортивной площадки в детском лагере. Представители профсоюза работников медицины предложили проект предоставления льгот на приобретении бензина для членов профсоюза. Житель села Кизнер попросил оказать финансовую помощь в приобретении чугунной печи для местного храма. По каждому обращению разработан план мероприятий для оказания помощи обратившимся, по ряду обращений проведены консультации и помощь оказана на месте.
Валерий Викторович отметил: «Сегодня на приеме поступило насколько обращений о поддержке спорта в сельских районах. Развитие села - важное направление для роста России, мы понимаем необходимость развития культурной и спортивной жизни населенных пунктов в сельской местности. Уже работают партийные проекты, направленные на улучшение жизни селян и эта работа будет продолжена».
Фото: udmurt.er.ru
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