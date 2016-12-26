Валерий Бузилов, депутат Госдумы РФ, избранный от Удмуртии, рассказал о прошедшем выездном заседании Фракции «Единая России», которое состоялось 20 декабря в Москве.
«Лидер партии вновь отметил, что партийная программа «Единой России», с которой партия шла на выборы, содержит основные задачи, которые мы поставили для себя в ходе избирательной кампании, сформированные, в том числе, на основе наказов избирателей, это не просто партийный документ, это программа развития всей страны, и она будет так позиционироваться не только в этом, но и в ближайшие годы. Именно в «Единой России» создают условия для обеспечения социальной ответственности, создают условия для развития экономики страны, нацелены на выполнение обещаний перед людьми»,- сообщил Валерий Бузилов.
Медведев Д.А. напомнил о необходимости самым внимательным образом слушать предложения, поступающие из регионов, чтобы реализовать все планы, включая глобальные вещи, которые зафиксированы в партийной программе и в «майских» указах Президента.
«Премьер отметил, что фракция в Госдуме заметно улучшила качество своей работы, вырос уровень дисциплины депутатов. Своевременно был принят бюджет на 2017 год и два последующих года. Это позволит стране жить в размеренном графике, сделать нашу экономику предсказуемой и привлекательной для инвестиций. Мы приступили к выполнению обещаний, которые давали избирателям, во всех сферах жизни, сохранения льгот и программ, будем держать на особом контроле предложения Президента из ежегодного послания Федеральному Собранию, в частности по обустройству дворов, парков, домов культуры театров. Дума, благодаря, в том числе, слаженной работе депутатов фракции «Единая Россия», успела принять бюджет на 2017-2019 годы. Бюджет гарантирует выполнение всех социальных обязательств, а также поступательное развитие страны. Среди расходных статей с большим отрывом лидирует социальная политика - почти треть бюджета. На втором месте - национальная экономика, на третьем - расходы на оборону»,- рассказал депутат Госдумы РФ Валерий Бузилов.
«В рамках работы над федеральным бюджетом «Едина Россия» приняла ряд очень важных решений и запустила несколько очень важных проектов. Это реализация проекта по строительству новых школ и продолжение проекта по ремонту спортивных залов в сельских школах, новый проект по благоустройству общественного пространства и, в частности, дворовых территорий, а также поддержка региональных театров, досуговых центров в моно-городах. Для реализации этих проектов и программ нам очень нужна обратная связь на местах - министерства должны запускать программы так, чтобы средства расходовались максимально эффективно»,- отметил участник выездного заседания.
«Работая над бюджетом, Партия определила для себя в качестве основы открытость обществу и определение приоритетов - исполнение государством своих социальных обязательств, майских указов президента, а также финансовая поддержка регионов.
Также в качестве приоритетных направлений стали отказ от повышения налогов, поддержка приоритетных проектов и поддержка стратегических отраслей нашей экономики, в первую очередь ОПК и АПК. «Единая Россия» добилась продления программы «Земский доктор», принято решение о выплате 5 тысяч рублей всем категориям пенсионеров. Важнейшее достижение–восстановление с 2017 года полноценной индексации пенсий неработающим пенсионерам, 1 февраля будут индексироваться ежемесячные денежные выплаты»,- подытожил Валерий Бузилов.
Фото: udmurt.er.ru
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