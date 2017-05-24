Сегодня в Агентстве инвестиционного развития Удмуртии состоялось заседание проектной группы по созданию в моногородах республики территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Участники встречи обсудили существующие вопросы в согласовании содержательной части заявок. Представители Глазова, Сарапула и Воткинска в режиме видеоконференцсвязи рассказали о текущем статусе, основных параметрах и обозначенных проектах.
Сотрудники отраслевых министерств высказали предложения по ряду доработок. В частности, заместитель министра финансов УР Наталья Огнева, обратила внимание на прогнозные показатели объемов выпадающих доходов бюджета от реализации проектов. Было принято решение, что в рабочем порядке состоятся встречи представителей министерства финансов и администрации моногородов.
Напомним, что предварительные заявки были представлены Минэкономразвития России в июне прошлого года. В связи с изменениями в мае текущего года федерального законодательства в части установления критериев создания ТОСЭР моногородами республики вносятся корректировки.
«Основные параметры заявки лягут в основу соглашения о создании территории опережающего развития с установлением показателей по объему инвестиций, привлеченных резидентами, количеству новых рабочих мест, наличию положительного сальдо объема дополнительных доходов. При реализации всех предусмотренных льгот эти территории станут центром притяжения инвестиций», - отметила Римма Бякова.
Предприятия, зарегистрированные в качестве резидентов ТОСЭР, смогут применять льготный режим налогообложения: ставки тарифов во внебюджетные фонды будут снижены до 7,6%, обнуляется ставка налога на прибыль в федеральный бюджет. Кроме того, предусматривается освобождение от уплаты налога на имущество и налога на землю.
Другим направлением государственной поддержки является получение софинансирования из Фонда развития моногородов на создание инженерной и транспортной инфраструктуры для обеспечения реализации инвестиционных проектов в моногородах.
Заявки планируется подать в Минэкономразвития России после окончательного согласования всех отраслевых министерств.
Фото: airur.ru
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.