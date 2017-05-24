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В заявки моногородов Удмуртии внесут корректировки

24 мая
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В Агентстве инвестиционного развития Удмуртии состоялось заседание проектной группы по созданию в моногородах республики территорий опережающего социально-экономического развития.

20160324 6289 В заявки моногородов Удмуртии внесут корректировки

Сегодня в Агентстве инвестиционного развития Удмуртии состоялось заседание проектной группы по созданию в моногородах республики территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Участники встречи обсудили существующие вопросы в согласовании содержательной части заявок. Представители Глазова, Сарапула и Воткинска в режиме видеоконференцсвязи рассказали о текущем статусе, основных параметрах и обозначенных проектах.

Сотрудники отраслевых министерств высказали предложения по ряду доработок. В частности, заместитель министра финансов УР Наталья Огнева, обратила внимание на прогнозные показатели объемов выпадающих доходов бюджета от реализации проектов. Было принято решение, что в рабочем порядке состоятся встречи представителей министерства финансов и администрации моногородов.

Напомним, что предварительные заявки были представлены Минэкономразвития России в июне прошлого года. В связи с изменениями в мае текущего года федерального законодательства в части установления критериев создания ТОСЭР моногородами республики вносятся корректировки.

«Основные параметры заявки лягут в основу соглашения о создании территории опережающего развития с установлением показателей по объему инвестиций, привлеченных резидентами, количеству новых рабочих мест, наличию положительного сальдо объема дополнительных доходов. При реализации всех предусмотренных льгот эти территории станут центром притяжения инвестиций», - отметила Римма Бякова.

Предприятия, зарегистрированные в качестве резидентов ТОСЭР, смогут применять льготный режим налогообложения: ставки тарифов во внебюджетные фонды будут снижены до 7,6%, обнуляется ставка налога на прибыль в федеральный бюджет. Кроме того, предусматривается освобождение от уплаты налога на имущество и налога на землю.

Другим направлением государственной поддержки является получение софинансирования из Фонда развития моногородов на создание инженерной и транспортной инфраструктуры для обеспечения реализации инвестиционных проектов в моногородах.

Заявки планируется подать в Минэкономразвития России после окончательного согласования всех отраслевых министерств.

Фото: airur.ru

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