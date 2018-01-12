Гонка проводится при поддержке Министерства культуры и туризма УР, Министерства спорта и молодежной политики и Администрации Завьяловского района УР. Данное мероприятие вошло в событийный календарь 2018 года УР.
Целями мероприятия являются популяризация ездовых собак и ездовых видов спорта среди населения, пропаганда здорового образа жизни, привлечение детей и молодежи к активному отдыху, выявление сильнейших спортсменов.
В этом году гонка подразумевает два формата дистанции: спринт на 5 и 7 км, и МИД – длинная дистанция на 40 и 80 км.
География спортсменов обширна: свое участие подтвердили 24 гонщика из Удмуртии, 7 из Пермского края, 2 из Татарстана, 3 из Кировской области, 2 из Самарской области, 2 из Московского региона, 2 из Екатеринбурга, 1 из Омска. Проводятся как заезды среди профессионалов, так и среди новичков, а также детские старты. В этом году вместе со взрослыми на трассу выйдут 12 юных каюров. Общее количество ездовых собак, которые прибудут вместе со своими хозяевами составит 100-120 животных.
Кроме самой гонки будет организовано катание на собаках для детей, катание на снегоходах, анимационная программа, торговые ряды, потешные заезды.
Отличие этого года от предыдущих - это возможность приехать зрителям в 2 дня соревнований и новый формат для спортсменов – заезд на 40 и 80 км.
Федерация ездового спорта УР рассматривает вариант подачи заявки на 2019 год на проведение Чемпионата России по средним дистанциям (от 40 до 250 км) именно на территории Удмуртии.
Основным идейным вдохновителем данных гонок является питомник северных ездовых собак «Из клана Симурана». На территории питомника проживает сейчас 53 собаки, из них 48 - ездовые. Весь зимний период двери питомника открыты для посетителей. Также питомник постоянно выезжает на соревнования по ездовому спорту. Одной из сложнейших гонок, в которой принял участие владелец питомника Алексей Перевозчиков, была гонка «Волга-Квест» протяженностью 520 км. Помимо племенной работы, совместно с Федерацией ездового спорта, проводятся тренировки для владельцев любых пород по ездовому спорту.
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