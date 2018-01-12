Хоккей. Андрей Мнихович стал лидером С места в карьер возобновились матчи хоккейного чемпионата. 4550 зрителей в Перми помогли «Молоту...

Гандбол. Победа и проигрыш Женская команда «Университет» (Ижевск) встречалась 8 января в Уфе с «Алисой». Ижевские гандболистки о...

Пулевая стрельба. В родных стенах Команда из Архангельской области успешно выступила на чемпионате России и всероссийских соревнованиях...