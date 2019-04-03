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В селе Совхозный открылась новая школа

2 апреля
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Более 200 детей перешли учиться в светлые просторные кабинеты.

%d0%bf%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b0 В селе Совхозный открылась новая школа

Сегодня новая школа открыла свои двери для более 200 учеников в селе Совхозный Завьяловского района. Здание, ранее считавшееся долгостроем, удалось возвести в рамках реализации Федеральной адресной инвестиционной программы.

Ранее Совхозная средняя общеобразовательная школа размещалась в старом здании 1955 года постройки и не соответствовала современным нуждам. Оценить возможности нового здания приехал глава Удмуртии Александр Бречалов. Он побывал в кабинетах технологии, информатизации, химии, осмотрел спортивный зал, медицинский блок и столовую, сообщает пресс-служба главы и правительства УР.

– Очень светлая, просторная школа с полноценным стадионом, всё необходимое для детей здесь есть, – заключил в конце встречи руководитель республики. – Зашли в медицинский центр – нам бы все больницы и ФАПы в таком состоянии иметь. Спасибо строителям. Они с задачей справились.

Александр Бречалов подчеркнул, что Удмуртия продолжит активное участие в федеральных программах, так как потребность республики только на сегодняшний день составляет порядка 30 школ.

Сейчас начинается строительство школы в селе Постол, возводятся новые здания учебных заведений в других районах республики. В перспективе современное здание школы появится в селе Завьялово. Об этом сообщила министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова, присутствовавшая на открытии школы.

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