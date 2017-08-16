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В Завьяловском районе насмерть сбили пенсионера

15 августа
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Трагедия произошла 14 августа

14.08 %d0%bd%d0%b0%d0%b7%d0%b4 %d0%bd%d0%b0 %d0%bf%d0%b5%d1%88%d0%b5%d1%85%d0%be%d0%b4 %d1%82%d1%80%d1%83%d0%bf (1) В Завьяловском районе насмерть сбили пенсионера

14 августа в 23 часа на 10-м км километре автодороги «Завьялово-Гольяны» 28-летний водитель на автомобиле ВАЗ совершил наезд на 78-летнего мужчину, сообщает 1-й отдел Управления ГИБДД по Удмуртии. В сообщении отмечается, что пешеход шел по проезжей части в темное время суток световозвращающих элементов на одежде.

В результате наезда пенсионер от полученных травм скончался на месте.

Госавтоинспекция Удмуртии в очередной раз призывает быть предельно внимательными на дороге. В темное время суток необходимо иметь на одежде, либо находящихся при вас предметах световозвращающие элементы или обозначать себя светом фонарика. Необходимо убедиться, что водители транспортных средств видят вас, а при движении вне населенных пунктов идти только навстречу движущемуся транспорту. Эти простые правила помогут предотвратить трагические последствия.

Фото: УГИБДД МВД по УР

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