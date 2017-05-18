Главная » Экология » В юбилей пионерии в Зоопарке Удмуртии высадят березовую рощу

В юбилей пионерии в Зоопарке Удмуртии высадят березовую рощу

17 мая
0

19 мая с 15 часов в Ижевске пройдет акция «Символ России»

Wvnchqj1 nabon В юбилей пионерии в Зоопарке Удмуртии высадят березовую рощу

19 мая с 15 часов в Зоопарке Удмуртии пройдет акция «Символ России», сообщает пресс-служба регионального Минспорта. В посадке берез — символа России — примут участие активисты Удмуртской организации Российского Союза Молодежи». Акция проходит при поддержке министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртии, Общественной палаты Удмуртской Республики, Республиканского центра развития молодежного детского движения.

«Береза – яркий и узнаваемый символ России, а березовый листок является символом молодого поколения нашей страны и активистов Российского Союза Молодежи – наследников традиций комсомола, - отмечает Даниил Ходырев, организатор акции. - 19 мая выбрано не случайно, именно в этот день 95-летие отмечает Всесоюзная пионерская организация, которая воспитывала многие поколения советских школьников. Сегодня их лучшие традиции лежат в основе современные молодежных и детских общественных организаций».

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Читать также

В Ижевске подведены итоги паводковой кампании
17 мая
Спокойному прохождению паводка способствовали погодные условия: затяжная весна, незначительное колич...
Закладка вишневого сада состоится в Удмуртии
16 мая
В Удмуртии задержали более двадцати браконьеров
16 мая
В Удмуртии встанут на защиту орланов-белохвостов
16 мая
18 мая в Национальном парке «Нечкинский» состоится открытие музея «Орлана-белохвоста»...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо