19 мая с 15 часов в Зоопарке Удмуртии пройдет акция «Символ России», сообщает пресс-служба регионального Минспорта. В посадке берез — символа России — примут участие активисты Удмуртской организации Российского Союза Молодежи». Акция проходит при поддержке министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртии, Общественной палаты Удмуртской Республики, Республиканского центра развития молодежного детского движения.
«Береза – яркий и узнаваемый символ России, а березовый листок является символом молодого поколения нашей страны и активистов Российского Союза Молодежи – наследников традиций комсомола, - отмечает Даниил Ходырев, организатор акции. - 19 мая выбрано не случайно, именно в этот день 95-летие отмечает Всесоюзная пионерская организация, которая воспитывала многие поколения советских школьников. Сегодня их лучшие традиции лежат в основе современные молодежных и детских общественных организаций».
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