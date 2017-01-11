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В январе в Глазове пройдет матч «Кубок Поколения- 2017»

10 января
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Выставочный матч пройдет 21 января 2017 года между сборными командами Западной и Восточной Конференций Первенства молодежной лиги.

09092016 20160910 1305980819 В январе в Глазове пройдет матч «Кубок Поколения- 2017»

Хоккейная Федерация России определила место проведения матча «Кубок Поколения-2017». Почетный трофей в этом году решено разыграть в Глазове, сообщает пресс-служба администрации северной столицы Удмуртии.

«Федерация хоккея России определила место проведения матча за Кубок Поколения-2017, им стал Ледовый дворец спорта «Глазов Арена» в городе Глазов. Отреставрированная ледовая арена и повышенный интерес к хоккею в регионе поспособствуют проведению мероприятия на самом высоком уровне», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте НМХЛ.

Выставочный матч пройдет 21 января 2017 года между сборными командами Западной и Восточной Конференций Первенства молодежной лиги. Игроки глазовского клуба «Прогресс» войдут в сборную команду «Востока» наряду с хоккеистами остальных семи команд конференции. Игроков делегирует тренерский штаб команды по принципу общей статистики в регулярном чемпионате.

Участники матча сейчас определяются, город готовится встречать Кубок Поколения, который станет еще одним новогодним подарком любителям спорта.

Стоит отметить, в прошлом году Кубок Поколения разыгрывался в Набережных Челнах.

Фото: mhl2.khl.ru

Метки: Кубок Поколения-2017 Глазов Глазов Арена Федерация хоккея России НМХЛ

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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