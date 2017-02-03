Региональный Фонд капитального ремонта в Удмуртии подвел итоги собираемости взносов на капремонт за январь текущего года. Она составила в целом 105% (по приватизированному и по муниципальному жилью), сообщает пресс-служба Фонда.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года собираемость выше на 21,9% (в январе 2016 года – 78,6%).
Среди городов лидерами, перешагнувшими 100-процентный рубеж, стали Глазов (118,6%) и Ижевск (110,7%). За ними следуют Воткинск (91,7%), Можга (91,2%) и Сарапул (76,4%).
Среди районов список возглавляют Увинский (129%), Сюмсинский (123,3) и Алнашский (109,5). А замыкают Киясовский (49,8%), Кезский (65%) и Каракулинский (69%) районы.
Напомним, за 2016 год собираемость взносов на капремонт в Удмуртии составила 84%. Это 5-е место среди 14 регионов ПФО после Татарстана, Башкортостана, Самарской области и Мордовии.
Полный отчет о собираемости за январь 2017 года доступен по ссылке.
Фото: gazeta-ostankino.ru
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