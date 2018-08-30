Сразу же после авиапатрулирования, которое продолжалось три часа (полный облёт длится порядка семи часов), Ярослав Семёнов и Денис Удалов встретились с журналистами и рассказали, как прошёл облёт.
– Очень полезное мероприятие, – отметил Председатель Правительства, – мы пролетели по так называемому малому кругу. Четыре возгорания обнаружили в Якшур–Бодьинском районе, один – в Увинском. Связались с местным лесничеством, указали ориентиры. Они определили конкретный адрес и выехали на место.
По словам Ярослава Семёнова, в Як–Бодьинском районе, был пал травы, а в Увинском – загорание импровизированной печки на территории, прилегающей к полигону. Облёт проходил на высоте 1000 метров.
– Издалека дым можно принять за пыль и, наоборот, – уточнил он. – Как только видим то, что напоминает дым, приближаемся к земле и связываемся с местным лесничеством. Гарнитура на штурвале позволяет, как переговариваться внутри салона, так и связываться либо с аэропортом, либо с лесничествами. У нас уточняют координаты, удалённость от крупных объектов, мы уточняем возможность и время реагирования и прибытия на место. Пока продолжается патрулирование, с места сообщают о том, что силы и средства направлены и пожар ликвидирован. В нашем случае это было задымление.
Кроме того, Ярослав Семёнов сказал, что сегодняшний облёт позволил увидеть, как вырубаются в Удмуртии леса. С воздуха отчётливо видно, где вырубка ведётся в соответствии с требованиями.
Денис Удалов более подробно рассказал о том, как в Удмуртии проводится работа в части охраны лесов от пожаров.
– В рамках организации работы по тушению лесных пожаров действует 333 наземных маршрута – это наземная группа патрулирования – и два воздушных маршрута. То есть так называемый малый круг, по которому мы сегодня летали, и большой круг, охватывающий всю территорию республики. В авиапатрулировании участвуют лётчики–наблюдатели. Их задача наблюдать за лесопожарной обстановкой, а в случае задымления передавать информацию на диспетчерскую службу лесничества, в зоне которого находится возгорание.
На сегодняшний день в Удмуртии, как отметил Денис Удалов, обнаружено 23 лесных пожара. Общая площадь территории, охваченной огнём, – чуть больше пяти гектаров. Это самый незначительный показатель в Приволжском федеральном округе, где в ряде субъектов площади лесных пожаров больше 1000 гектаров.
На вопрос, как часто проводятся облёты, министр сообщил, в зависимости от класса пожарной опасности.
– На сегодняшний день в республике действует 3 класс, а по малому радиусу местами – 4 класс. В этом году было 24 облёта.
– Тушат пожары успешно, – добавил Удалов. – Один из показателей эффективности тушения – это ликвидация пожара в день его обнаружения и средняя площадь возгораний. В Удмуртии она не превышает 0,2 гектаров.
Денис Удалов также сообщил, что один час авиапатрулирования обходится примерно в 35 тысяч рублей. Но это того стоит, ведь ликвидация последствий лесных пожаров в десятки раз больше.
В завершении беседы Ярослав Семёнов подчеркнул, что мероприятия по предотвращению возникновения лесных пожаров продолжатся.
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.