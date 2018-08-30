Главная » Общество » В Якшур-Бодьинском и Увинском районах предотвратили лесные пожары. Ярослав Семёнов и Денис Удалов провели облёт лесов в 11 районах Удмуртии

В Якшур-Бодьинском и Увинском районах предотвратили лесные пожары. Ярослав Семёнов и Денис Удалов провели облёт лесов в 11 районах Удмуртии

29 августа
0

В Удмуртии, несмотря на конец лета, сохраняется опасность лесных пожаров. В республике вновь действует особый противопожарный режим. Пристальное внимание уделяется профилактике пожаров и своевременному обнаружению очагов возгораний. Один из эффективных способов – авиапатрулирование. Сегодня, 29 августа, Председатель Правительства Удмуртии Ярослав Семёнов и руководитель регионального минприроды Денис Удалов провели облёт лесов в 11 районах Удмуртии.

P 20180829 132128 В Якшур-Бодьинском и Увинском районах предотвратили лесные пожары. Ярослав Семёнов и Денис Удалов провели облёт лесов в 11 районах Удмуртии

Сразу же после авиапатрулирования, которое продолжалось три часа (полный облёт длится порядка семи часов), Ярослав Семёнов и Денис Удалов встретились с журналистами и рассказали, как прошёл облёт.

– Очень полезное мероприятие, – отметил Председатель Правительства, – мы пролетели по так называемому малому кругу. Четыре возгорания обнаружили в Якшур–Бодьинском районе, один – в Увинском. Связались с местным лесничеством, указали ориентиры. Они определили конкретный адрес и выехали на место.

По словам Ярослава Семёнова, в Як–Бодьинском районе, был пал травы, а в Увинском – загорание импровизированной печки на территории, прилегающей к полигону. Облёт проходил на высоте 1000 метров.

– Издалека дым можно принять за пыль и, наоборот, – уточнил он. – Как только видим то, что напоминает дым, приближаемся к земле и связываемся с местным лесничеством. Гарнитура на штурвале позволяет, как переговариваться внутри салона, так и связываться либо с аэропортом, либо с лесничествами. У нас уточняют координаты, удалённость от крупных объектов, мы уточняем возможность и время реагирования и прибытия на место. Пока продолжается патрулирование, с места сообщают о том, что силы и средства направлены и пожар ликвидирован. В нашем случае это было задымление.

Кроме того, Ярослав Семёнов сказал, что сегодняшний облёт позволил увидеть, как вырубаются в Удмуртии леса. С воздуха отчётливо видно, где вырубка ведётся в соответствии с требованиями.

Денис Удалов более подробно рассказал о том, как в Удмуртии проводится работа в части охраны лесов от пожаров.

– В рамках организации работы по тушению лесных пожаров действует 333 наземных маршрута – это наземная группа патрулирования – и два воздушных маршрута. То есть так называемый малый круг, по которому мы сегодня летали, и большой круг, охватывающий всю территорию республики. В авиапатрулировании участвуют лётчики–наблюдатели. Их задача наблюдать за лесопожарной обстановкой, а в случае задымления передавать информацию на диспетчерскую службу лесничества, в зоне которого находится возгорание.

На сегодняшний день в Удмуртии, как отметил Денис Удалов, обнаружено 23 лесных пожара. Общая площадь территории, охваченной огнём, – чуть больше пяти гектаров. Это самый незначительный показатель в Приволжском федеральном округе, где в ряде субъектов площади лесных пожаров больше 1000 гектаров.

На вопрос, как часто проводятся облёты, министр сообщил, в зависимости от класса пожарной опасности.

– На сегодняшний день в республике действует 3 класс, а по малому радиусу местами – 4 класс. В этом году было 24 облёта.

– Тушат пожары успешно, – добавил Удалов. – Один из показателей эффективности тушения – это ликвидация пожара в день его обнаружения и средняя площадь возгораний. В Удмуртии она не превышает 0,2 гектаров.

Денис Удалов также сообщил, что один час авиапатрулирования обходится примерно в 35 тысяч рублей. Но это того стоит, ведь ликвидация последствий лесных пожаров в десятки раз больше.

В завершении беседы Ярослав Семёнов подчеркнул, что мероприятия по предотвращению возникновения лесных пожаров продолжатся.

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

Screenshot 6 Администратор сайта Все материалы этого автора

Читать также

Вячеслав Володин: Предложенные Президентом поправки к правительственному законопроекту о совершенствовании пенсионной системы сделают его максимально справедливым для граждан
29 августа
**Председатель Государственной Думы прокомментировал парламентским журналистам обращение Президента Р...
Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по Удмуртской Республике почтили память погибших коллег
29 августа
**26 августа сотрудники Ижевского Отдела вневедомственной охраны почтили память сотрудников, погибших...
Владимир Путин объявил о смягчении условий пенсионной реформы
29 августа
В.Путин: Уважаемые граждане России! Дорогие друзья!...
«МегаФон» запускает самый быстрый безлимитный интернет
29 августа
**На тарифах «Включайся!» теперь доступен настоящий безлимитный интернет. Для этого клиентам в личном...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо