Глава Удмуртии: Финансовые вложения в спорт – это вложения в будущее республики С 22 по 25 февраля в селе Якшур-Бодья состоялись финальные соревнования XXIII Республиканских зимних ...

Глава Удмуртии принял участие во всероссийской массовой гонке «Лыжня России» На старт в Удмуртии вышли жители Ижевска, Можги, Глазова, Воткинска и Сарапула, а также жители 15 сел...

Спортивные рекорды к юбилею 28 января в ледовом дворце «Молодежный» состоялось торжественное открытие Спартакиады ОАО «Удмуртнефт...