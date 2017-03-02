Азарт, компактность, успех
Главные победы по итогам игр праздновали спортсмены Игринского, Якшур-Бодьинского и Юкаменского районов. Эти команды стали победителями в своих группах, которые комплектуются по численности жителей в сельских районах.
Неофициально абсолютным победителем сельских игр считается команда, первенствовавшая в первой группе. Это команда Игринского района. Ее мужчины - баскетболисты задали тон, победив в турнире, который прошел в зале Ижевской сельхозакадемии. И непосредственно в соревнованиях с 23 по 25 февраля вся сборная Игринского района приложила усилия, чтобы сохранить за собой общее первое место. Им удалось опередить весьма сильных призеров – сборные Завьяловского и Малопургинского районов.
Спортивная сторона
Обращает на себя внимание, что победители – это сборные команды, которые принимали у себя сельские игры с 2015 по 2017-й год. То есть, спортсмены готовятся выступать в родных стенах так ответственно и упорно, что сильно выступив в родном районе, еще сохраняют высокий потенциал и в следующих соревнованиях.
Ради этого и проводится сельское спортивное строительство к каждым республиканским играм. В этом году в Якшур-Бодье реконструировано здание лыжной базы. А также в нескольких шагах от него построен ангар над хоккейной коробкой. Ангар себя уже оправдал в ходе сельских игр. В праздничные дни погода коварно балансировала около нуля градусов. Шел снег, мела метель. Не будь крытого катка, пришлось бы формировать не меньше четырех команд для чистки льда. А под крышей – лед выдержал все перипетии погоды.
Символическое вбрасывание на хоккее сделал Глава Удмуртской Республики Александр Соловьев. Он приветствовал спортсменов и зрителей на торжественном открытии соревнований.
Руководство республики прибыло в Якшур-Бодью в полном составе вместе с лучшими лыжницами прошлых лет – Галиной Кулаковой, Тамарой Тихоновой и Ниной Парамоновой. Все они сказали добрые слова в адрес спортсменов и сельчан.
Своими силами коллективы Якшур-Бодьинского района подготовили красочное, динамичное представление. Торжественное открытие получилось запоминающимся, а непрекращающийся снег добавил в него зимней сказочности.
Немаловажно, что в Якшур- Бодье удалось добиться компактности спортивных сооружений и мест проживания. Лыжный городок расположили прямо на стадионе, совсем рядом от школьных зданий, в которых жили лыжники. В этих же школьных зданиях шли соревнования по дартсу и стрельбе из пневматических винтовок.
Баскетболистки, шашисты и шахматисты, правда, находились в сравнительно отдаленном здании гимназии, но они и жили там, то есть передвижения были сокращены до минимума.
Хозяева сельских игр имеют существенное преимущество. Они выставляют свои команды в каждом виде финальных соревнований без прохождения отборочного этапа. Первыми в Якшур-Бодье заявили о себе местные хоккеисты – в стартовом матче с Завьяловским районом основное время закончилось при счете 1:1. Лишь по буллитам завьяловцы одержали победу.
Я наблюдал отрезок матча, когда в течение 20 секунд хозяева площадки нанесли четыре броска, которые отразил вратарь завьяловцев Владимир Иванов. Столь же упорно якшур-бодьинцы сражались и в решающей встрече за третье место с командой Балезинского района, но проиграли 1:2. Завьяловские хоккеисты выиграли у воткинских – 3:2 (по буллитам) и, набрав одинаковое с ними количество очков, заняли первое место. Команда Завьяловского района состоит из игроков из поселка Хохряки. Руководители этой команды считают, что за долголетние успешные выступления поселковой команды на сельских играх справедливо было бы построить ангар над катком и в Хохряках.
Большую часть зимних игр составляют лыжные гонки. В этом виде соревнований тон задали местные спортсмены. В первую очередь Александр Телегин, он занял первое место в парном спринте с Никитой Михайловым, а затем индивидуально победил в гонке на 10 километров. Такое у него было основательное преимущество от преследователей, что в его адрес известный судья Семен Вежеев сказал:
– На первенстве России ты к сельским играм, видимо, тренировался? Там надо было такой результат показывать. Земляки тебя бы сегодня простили, а мы с тебя спросим!
Реплика, сказанная полушутливо-полусерьезно, не испортила настроения победителю. И под занавес соревнований Телегин и Михайлов вместе с Виталием Дьяконовым и Дмитрием Ходыревым выиграли в составе якшур-бодьинской команды еще и эстафету классическим стилем.
В играх обязательно принимают участие неутомимые ветераны. Юлия Рудина (Ярский район) в очередной раз стала победительницей в лыжном забеге для тех, кто старше 50 лет.
В полиатлоне свое первенство подтвердил Юкаменский район, но в этот раз первое место ему досталось по дополнительным показателям – одинаковое количество очков было набрано с командой Игринского района.
Все дни сельских игр соревнуются и руководители районов. Например, прекрасную меткость в День защитника Отечества продемонстрировали в стрельбе из винтовки Тамара Уткина (Ярский район) и Ольга Соловьева (Игринский район). Только Борису Зиятдинову (Завьяловский район) удалось превзойти их результат. Все-таки сказался опыт прежних его выступлений в биатлоне.
По итогам выступлений руководителей первое место заняли представители Игринского района, а вот на втором месте – команда Селтинского района. Наверняка это не случайно. Летние сельские игры нынче пройдут в Селтах, поэтому руководители набирают спортивную форму. Как говорится, готовят телегу зимой.
Перспективы и культура
Перспективы сельских игр просматриваются в заинтересованности спортивных семей. В этом году победителями стали Иван, Татьяна и Анна Зайцевы (Вавожский район) и Василий, Ольга и Владимир Малых (Завьяловский район). Выступления спортивных семей (особенно в эстафетах) добавили и радостного и юмористического настроя зрителям. Эстафеты были и шуточные – с переноской ведер с водой, катанием на санях.
В культурной программе сельских игр достаточно неожиданно было увидеть выставку Дмитрия Нелюбина. Он руководит в администрации отделом по физкультуре и спорту в Якшур-Бодье, но также является профессиональным художником. Его портреты представляют несомненный интерес. Особенно в сочетании с графическими листами его мамы – тоже художницы, запечатлевшей детские годы будущего мастера.
Вообще было заметно, что якшур-бодьинцы внесли своеобразие в организацию игр. Подготовились хорошо, все три выходных дня были радушными хозяевами, и внешне все у них получалось легко и непринужденно.
И в спортивных соревнованиях якшур-бодьинцы оказались на первых ролях, разве что только в шашках получилась осечка. Команда шашистов заняла последнее место, набрав только пол-очка. Как говорится, руки не дошли, а стоило бы обратиться в Ижевске к заслуженному тренеру СССР Рудольфу Чебышеву, и он в качестве наставника сумел бы подготовить местных шашистов. Говорю это без всякого сомнения, так как Рудольф Чебышев очень тепло относится к сельским соревнованиям и неоднократно проявлял в них организаторскую роль.
Эмблемой игр в Якшур-Бодье была «Звезда надежды». В данном случае надежда полностью оправдалась. Игры можно рассматривать как пример для тех районов, что еще не имеют собственного опыта организации таких соревнований. Для маленького райцентра не так просто принять 900 спортсменов. Это столько же, сколько участников Всеармейских Игр, которые в эти же дни проводились в Сочи – столице зимней Олимпиады.
СПРАВКА «УП»
На сельских играх ряд спортивных организаторов были отмечены почетными золотыми Знаками Минспорта России.
А также на церемонии награждения состоялась презентация книги «Сельские спортивные игры в Удмуртии». В это издание вошли и рассказы об играх прошедшего лета. Свои мнения высказали авторы - Николай Соловьев и Игорь Ильин. Их соавтор Вячеслав Беляев, ненадолго вернувшись из Алма-Аты с Универсиады, на эти дни уехал на соревнования в Тюменскую область, но аплодисменты спортсменов прозвучали и в его адрес.
Фото: udmurt.ru
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