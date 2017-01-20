В выходные дни в Удмуртии ожидается временами снежная и ветреная погода. Прогнозируемый снег будет преимущественно небольшим, местами умеренным. На дорогах возможны снежные заносы, сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра.
Температура воздуха будет выше климатических норм и составит в субботу -8…-13 °С, в ночь на воскресенье -11…-16 °С, днем в воскресенье -8…-13 °С.
Фото: gottstat.com
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