«Осенний марафон» по новой Набережной
В Воткинске завершили реконструкцию очередного участка набережной пруда. В порядок привели 700-метровую пешеходную зону напротив усадьбы П.И. Чайковского. Здесь появились первая в городе велодорожка и уютный сквер. Первыми работу строителей оценили дети, устроив в новой рекреационной зоне исторический сити-квест, атлетическую эстафету и велопробег.
Всего на благоустройство этого участка набережной было потрачено более 20 млн. рублей. Работы провели по программе «Формирование комфортной городской среды». Воткинск стал первым, кто завершил работы по проекту. Сейчас в муниципалитете верстают планы на следующие пять лет.
Пруд возьмут в кольцо
По словам заместителя главы администрации по социальным вопросам города Воткинска Жанны Александровой, глобальная реконструкция воткинской набережной началось еще в 2015 году. Нынешний этап благоустройства стал уже четвертым по счету. За три года за счет различных источников финансирования удалось обновить большую часть прибрежной зоны - 1,3 км. Обновленный участок прогулочной зоны от гидроузла до памятника «Якорь» с велодорожкой «испытали» еще в августе. Тогда Воткинск принял первые соревнования по триатлону TITAN. А недавно строители закончили работы по обустройству сквера напротив музейного комплекса П.И. Чайковского. Но и на этом обновление прибрежной зоны не закончится.
– Этот участок набережной, который находится напротив музейного комплекса, - традиционное место проведения городских праздников, но, к сожалению, долгое время эта территория не была должным образом благоустроена. Сейчас здесь появились удобные пешеходные дорожки из брусчатки, освещение, скамейки, газоны. Но это не конец. Реконструкция набережной будет продолжаться. В последующие годы мы будем продвигаться от ДК «Юбилейный» и улицы Степана Разина в сторону Березовского залива. Там должно появиться несколько интересных площадок и зон отдыха, в том числе пляжная зона. В перспективе мы хотим, чтобы у нас была создана единая благоустроенная пешеходная зона вокруг пруда,- говорит Жанна Александрова.
Гостиница, мототрасса и парк в Южном районе
Набережная не единственное в городе общественное пространство, которое в ближайшие годы ждет преображение.
– Сегодня началась реализация программы моногородов «5 шагов благоустройства», - рассказывает заместитель главы администрации Воткинска по экономике, финансам и инвестициям Ольга Сорокина. – Причем три из пяти проектов, которые вошли в нее, инициированы частными инвесторами - это продолжение реконструкции набережной, обустройство зоны отдыха в Березовском лесу, строительство гостиницы и трассы для детской мотошколы. Также предусмотрено строительство учебно-тренировочного центра МЧС.
Кроме того, сейчас в администрации начали формировать пятилетнюю программу в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Собрали заявки по ремонту дворовых территорий и выбору общественных пространств, которые, по мнению горожан, нуждаются в благоустройстве.
– Население и предприниматели города активно включились в обсуждение планов по дальнейшему благоустройству города, - говорит Ольга Юрьевна. - Было подано большое количество заявок. В первую очередь, конечно, предлагаемые проекты направлены на дальнейшее обустройство прибрежной зоны пруда от ул. Степана Разина до дамбы Березовского залива. Это излюбленное место отдыха горожан. Например, есть заявка на создание парка отдыха в Березовском заливе напротив строящегося тренировочного манежа МЧС, а также скейт-парка на берегу воткинского пляжа. Еще один интересный проект - устройство рекреационной зоны на территории Южного района. Он достаточно отдален от центра и, конечно, нуждается в создании там территории для отдыха горожан.
В реализации этих планов, по словам Ольги Сорокиной, администрация города надеется не только на поддержку республики и федерации, но и местных предпринимателей. Такая практика в городе уже есть. Так, участок набережной от дома № 5 по ул. Мира и до соборной площади был отремонтирован на средства АО «Воткинский завод» и пожертвования частных инвесторов.
Первый из девяти
Новая прогулочная зона в Воткинске - это только первая ласточка в череде объектов, которые в ближайшие две недели будут введены в строй по федеральной программе. В сдаточном списке: набережная в Сарапуле, сквер им. Калинина в Глазове, городской сквер в Камбарке, парк в Можге, бульвар Гоголя в Ижевске, центральная территория поселка вдоль ул. Ленина в поселке Кез, исторический центр с местом отдыха у воды в селе Каракулино, сквер «Родниковый край» в центре поселка Ува.
– Большинство общественных пространств будут сданы в канун 4 ноября – Дня народного единства и Дня государственности Удмуртии, - пообещал журналистам заместитель министра энергетики и ЖКХ УР Александр Корюгин.
Еще чуть больше 20 млн. рублей в Воткинске направили на реконструкцию дворов. Из 32 заявок, поступивших на участие в программе «Формирование комфортной городской среды», в этом году в ремонтный список попали 18 дворовых территорий. В том числе дом на ул. Мира, 27.
– Наш дом 1987 года постройки. С тех пор асфальт ни разу не меняли. Очень много было ям, ни проехать ни пройти, особенно во время дождя. Нам полностью обновили асфальтовое покрытие на придомовой территории, сделали автомобильные подъезды с той и другой стороны дома, а также оборудовали две автостоянки. Теперь во дворе порядок, жильцы очень довольны, - рассказывает старшая по дому Марина Казиханова.
Чтобы попасть в программу, жители взяли на себя часть затрат на ремонт двора – 5 процентов от общей суммы. А вот дома-претенденты следующего года готовы платить еще больше, лишь бы продвинуться в очереди на ремонт.
– Конкуренция большая. Сейчас на рассмотрении в администрации города уже более 60 заявок на ремонт придомовых территорий. Мы планируем включить в программу все дома, распределив их по годам, - поясняет заместитель начальника отдела благоустройства администрации города Воткинска Игорь Кислицин.
Такая же работа проводится сегодня во всех городах и районных центрах республики.
Справка «УП»
В 2017 году в Удмуртии в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» приняли участие 32 населенных пункта – все города республики, 25 районных центров и два сельских поселения. В общей сложности в рамках проекта было благоустроено около 300 дворовых территорий и девять общественных пространств. На эти цели было выделено около 430 млн. рублей из федерального, республиканского и местных бюджетов. В том числе 19 млн. рублей – это средства жителей, собранные на компенсацию части затрат на благоустройство дворовых территорий.
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